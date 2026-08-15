Hacen llegar las inquietudes de las Pymes correntinas al gerente de Cammesa

El ingeniero Jorge Gómez, ex presidente de la Federación Económica de Corrientes, participó del conversatorio organizado por CAME sobre la reforma del Mercado Eléctrico Mayorista y su impacto en los grandes usuarios.

La reunión permitió interactuar directamente con el Ingeniero Juan Luchilo, gerente general de Cammesa, y conocer de primera mano los lineamientos del nuevo marco del mercado eléctrico.



Durante el encuentro, Gómez trasladó las inquietudes de las PyMEs y de los sectores productivos respecto del impacto que los cambios pueden tener sobre los costos de la energía, las modalidades de contratación y la competitividad empresarial.

Asimismo, recordó las gestiones que realizó durante su presidencia de la Federación Económica de Corrientes para impulsar una modificación de la Ley 24.065 que permita a la distribuidora provincial contratar energía en forma directa.

“Corrientes debe contar con herramientas que le permitan negociar mejores condiciones de abastecimiento eléctrico, en beneficio de sus empresas, su producción y sus usuarios”.



También advirtió que las transformaciones que se avecinan exigen información clara, previsión y acompañamiento. “Las PyMEs deben prepararse con anticipación y contar con herramientas que les permitan tomar decisiones adecuadas”, afirmó.

Finalmente, agradeció a CAME y a la comisión organizadora por generar este espacio de diálogo federal con Cammesa y posibilitar que las inquietudes del sector productivo fueran escuchadas.