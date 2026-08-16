Marcos Pereda: “Pino traicionó a los socios de la Sociedad Rural Argentina”

n A menos de un mes para las elecciones en la Sociedad Rural Argentina (SRA), previstas para el 9 de septiembre, Marcos Pereda, candidato a presidente por la lista "Renovación con Unidad", visitó la redacción del diario El Litoral y profundizó sus críticas contra el actual titular de la entidad, Nicolás Pino, quien busca renovar su mandato por cuarta vez.



Pereda visitó Corrientes en el marco de la campaña rumbo a las elecciones y compartió y debatió sobre la realidad del campo, del país y de la provincia con Carlos Romero Feris, director propietario del diario El Litoral e integrante de la lista "Renovación con Unidad" como vocal por la provincia. Lo acompañó José García Enciso, dirigente rural, y también candidato a vocal suplente.



“Pino traicionó a los productores de la Sociedad Rural. Dejó de lado lo más sagrado que tiene el hombre de campo, que es la palabra. Aspira a un cuarto mandato cuando él mismo modificó el estatuto de la Sociedad Rural para que no se permita un cuarto mandato de nadie. Es inédito lo que sucede. Por eso mi compromiso es poner un freno a este atropello institucional, mi vocación es asumir la responsabilidad que me corresponde como dirigente gremial para evitar que nuestra entidad se convierta en un gremio con representantes atornillados en el poder”, dijo.

“La Sociedad Rural Argentina tiene 3200 socios. Históricamente votan 1600 socios, pero estamos ante una campaña bastante inédita. El oficialismo está empecinado en un cuarto y hasta un quinto mandato, violentando la institución porque el estatuto dice que son solo tres periodos los permitidos”.“La cláusula 15 del estatuto de la Sociedad Rural limita a tres los mandatos posibles, algo que era histórico en la rural. La Rural tenía en su uso y costumbre tres periodos consecutivos para el presidente y después el vicepresidente continuaba. Ahora el oficialismo argumenta que a partir del momento del cambio, recién se contaría un primer mandato y que le quedan dos más. Un disparate”“Es ilegítimo en términos de lo que se acordó con el socio, a quien nunca se le dijo que el oficialismo no cumpliría con la propia cláusula que promovió. Históricamente siempre se han respetado los pactos en la Sociedad, pactos de palabra, pero hoy no está ocurriendo”.“Hay un problema de institucionalidad muy profundo. Lo importante acá es tener una institución fuerte. Porque los desafíos que tenemos para defender al campo son muy grandes. Pero si no practicás lo que predicás es muy difícil”.“Nuestra institución está fundada y se sostiene a través de los pilares básicos de institucionalidad, que es la alternancia y la renovación, pero en todas las instituciones”Consultado sobre las políticas que aplica el gobierno nacional, Pereda dijo: “Creo que el rumbo de este gobierno es el adecuado. Si no arreglamos las cuentas siempre vamos a tener inflación. Todo el mundo lo sabe. Pero el gran desafío de este gobierno es hacer arrancar la economía”.“El tema agropecuario este año ha cerrado muy bien y hasta ha arrancado la minería, el petróleo, pero en general la industria está muy para atrás y el consumo también. Hay empezar a reactivarlo. Es uno de los desafíos”.“Esa es la base de tu sustentación para mantener el equilibrio fiscal, que la economía arranque. Si la economía se contrae, los ingresos fiscales se van para atrás y entonces no se mantiene el equilibrio fiscal”.“Nosotros castigamos la producción. Mientras que el mundo la subsidia. Estamos hablando de la agropecuaria, al menos”.“En Estados Unidos hay subsidios, precio base y algún tipo de subsidio, en Europa también. Eso ha sido malo porque generó que fuera muy extractivo a nivel de suelo. Europa tiene unos suelos destruidos”.

“Al haber tanto subsidio la voracidad de extracción es enorme. Meten 1000 kg de fertilizante por hectárea y el suelo simplemente es un sustento. En ese sentido la Argentina está más equilibrada , pero hay que recuperar la cultura de protección de suelo”.“Argentina tiene un enorme potencial, pero hay que sacarle el pie de encima al productor y dejarlo producir y va a responder. Mucha gente no entiende lo que es el desarrollo federal del país”“El campo es el sector que te puede dar un desarrollo en el interior, pues siempre nuestras relación es con la tierra y con el campo. De hecho las grandes diferencias entre Buenos Aires y el interior, tiene que ver un poco por esto. Es una discusión que viene”.“Tenemos el mismo stock ganadero que en los 70, cuando nuestros vecinos países limitrofes han crecido sin parar”.“Tenemos el mismo nivel de exportación que los años 70 y en aquel momento Brasil no existía,no exportaba directamente, importaba carne nuestra. Y hoy exporta 3 millones de toneladas, nosotros seguimos con 1 millón. Paraguay y Uruguay nos superan. Y lo hacen con nuestra genética. Porque los que desarrollamos la genética somos nosotros”.“Necesitamos que nos dejen producir, con reglas claras y no que cada cuatro años sea todo una incertidumbre. Necesitamos que nos quiten las retenciones, para poder crecer”, concluyó.