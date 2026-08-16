Juan Pablo Valdés participó de la tradicional Cabalgata Patriótica en homenaje a San Martín

El gobernador Juan Pablo Valdés participó de la 58ª Cabalgata Patriótica que unió las localidades de Tapebicuá y Yapeyú, como parte de las actividades conmemorativas por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

La tradicional actividad reúne cada año a agrupaciones gauchas, vecinos y familias que acompañan a caballo el recorrido hasta Yapeyú, tierra natal del Libertador.

Durante la jornada, Valdés destacó el valor de esta celebración como una forma de mantener vigente el legado del prócer y transmitir sus principios a las nuevas generaciones.

“Un verdadero orgullo acompañar esta tradición de 58 años que rinde homenaje al General San Martín, llevando en alto sus valores de libertad y patriotismo”, expresó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

La cabalgata forma parte de la agenda de actividades que se desarrolla en Yapeyú durante agosto y que incluye también la tradicional vigilia y los actos centrales en homenaje a San Martín.

De esta manera, la provincia vuelve a rendir homenaje al Libertador a través de una celebración que combina historia, tradición y cultura gaucha, manteniendo vivo el legado sanmartiniano en Corrientes.