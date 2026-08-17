Valdés acompañó al pueblo de Yapeyú en el tradicional Festival del Libertador

En el marco del 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, el gobernador Juan Pablo Valdés acompañó al intendente Ramón Barrios en el tradicional Festival del Libertador en Yapeyú realizado el domingo.

El momento cúlmine de la velada fue la entonación del Himno Nacional a la medianoche con la Banda Vuelta de Obligado.

El mandatario provincial remarcó que el Libertador demostró que "los correntinos podemos soñar en grande", anticipando la ceremonia central y revista de tropas prevista para esta tarde.

Canto a la medianoche y expresiones de las autoridades

El pueblo yapeyuano rindió tributo a su hijo más ilustre en una vigilia previa al aniversario del 17 de agosto.

Durante la vigilia patriótica la Banda Vuelta de Obligado del Grupo de Artillería 3 de Paso de los Libres interpretó el Himno Nacional, la Marcha de San Lorenzo y la Marcha de Malvinas luego que el reloj marcara la medianoche.

En esta ocasión tan especial, el gobernador Juan Pablo Valdés expresó que San Martín dejó un legado y enseñó que "el camino nunca es fácil" pero que a pesar de todo "los correntinos nunca nos rendimos" y pueden soñar en grande.

Además, el intendente Ramón Barrios destacó el orgullo de recibir a vecinos y visitantes en la tierra natal del Prócer y llamó a vivir la jornada como verdaderos argentinos y correntinos.

Cronograma para el acto central del lunes

Los actos oficiales en la cuna sanmartiniana continuarán durante la jornada de esta tarde.

Está programada que para las 14 en la localidad de Yapeyú se reciban a diferentes autoridades del gobierno.

Mas tarde, la ceremonia central iniciará a las 14:45 con la tradicional revista de tropas y el homenaje central al Padre de la Patria.