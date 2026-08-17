Juan Pablo Valdés homenajeó a San Martín: "Los correntinos somos herederos directos de su legado"

En el marco del 176.° aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, la provincia de Corrientes rindió tributo a su máximo prócer en su tierra natal.

El acto central tuvo lugar en la localidad de Yapeyú y estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés y el intendente local, Ramón Barrios, acompañados por ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, autoridades militares, delegaciones escolares y vecinos de diversos puntos de la región.

Tras la invocación religiosa oficiada por el presbítero Aníbal Ciarrochi y la entonación del Himno Nacional, el mandatario provincial ponderó el valor de la memoria histórica para la consolidación institucional.

"Los honramos porque encarnan gestas decisivas, valores colectivos y el espíritu de nuestra identidad compartida. No se trata solo de un acto de gratitud hacia el pasado, sino de la herramienta más poderosa para forjar la unidad de nuestro presente", aseveró el titular del Ejecutivo correntino.

El llamado a superar la grieta y las batallas del presente

Durante su discurso, el gobernador Juan Pablo Valdés remarcó la responsabilidad histórica que le cabe a la provincia en la preservación de los valores sanmartinianos. "Los correntinos somos herederos directos de su legado y sobre nuestras espaldas recae el deber sagrado de mantenerlo vivo y seguir su ejemplo para vencer los desafíos de nuestros tiempos", afirmó, señalando a la figura del héroe de Maipú como "una antorcha que nos guía en las noches más oscuras".

En ese contexto, el mandatario vinculó la gesta emancipadora con la coyuntura política y social contemporánea. "Las grandes batallas de hoy son distintas a las que libró el Libertador de América, pero no por ello menos trascendentes. Debemos cerrar la grieta que nos divide porque la Argentina nos necesita a todos unidos bajo la misma bandera", remarcó el mandatario al convocar al trabajo articulado por el crecimiento económico y la generación de empleo.

Además, la máxima autoridad provincial hizo hincapié en la necesidad de consolidar la infraestructura estatal para hacer frente a las contingencias climáticas que impactan en el territorio.

Renuncia al poder y agenda conjunta rumbo a los 400 años de Yapeyú

A su turno, el intendente Ramón Barrios rescató la dimensión ética del prócer al reflexionar sobre su trayectoria. "Aquel 17 de agosto de 1850 daba su último aliento el hombre que nos dio el bien más preciado: la libertad. Quizás la mayor enseñanza de San Martín no reside únicamente en su victoria, sino en su renuncia. Pudiendo aferrarse al poder, eligió dar un paso al costado cuando entendió que la unidad era más importante que cualquier ambición personal", expresó el jefe comunal.

En el plano de la gestión, Juan Pablo Valdés y el intendente comunal ratificaron el compromiso de coordinar un plan de obras e infraestructura pública de cara a los 400 años de la primera fundación de la localidad, hito histórico que se conmemorará el próximo año.

Luego de las alocuciones, las autoridades procedieron a la colocación de ofrendas florales, la ejecución de la Diana de Gloria, el homenaje al Sargento Cabral y la firma del libro de visitas en el templete histórico, concluyendo la jornada con un tradicional desfile cívico-militar.