Valdés reafirmó el compromiso de Corrientes en la lucha contra el narcomenudeo

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés encabezó este martes, junto al ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, la apertura de la Jornada de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes (PRONADEM).

La actividad se desarrolló en el auditorio Julián Zini y reunió a representantes de los ámbitos político, judicial y policial, tanto de la provincia como de la Nación. Durante el encuentro se analizaron herramientas y experiencias para fortalecer la prevención, investigación y persecución del narcomenudeo.

El PRONADEM fue creado por el Ministerio de Justicia de la Nación mediante la Resolución N.º 590/2025 y tiene como finalidad acompañar a las jurisdicciones que adhieren al régimen de desfederalización previsto en las Leyes N.º 23.737 y 26.052, mediante capacitación, asistencia técnica y articulación institucional.

Valdés destacó el trabajo conjunto contra el narcomenudeo

Durante su discurso, Valdés puso en valor el proceso iniciado en Corrientes para fortalecer las herramientas destinadas al combate contra el microtráfico y destacó la importancia de la coordinación entre las diferentes instituciones.

En ese marco, recordó que durante la gestión del entonces gobernador Gustavo Valdés se impulsó la adhesión de Corrientes al régimen de desfederalización mediante la Ley 6.725, iniciativa que posteriormente contó con el acompañamiento de la Legislatura provincial.

El mandatario también destacó el trabajo de la Policía de Corrientes y valoró la articulación con el Gobierno nacional para avanzar en políticas destinadas a enfrentar el narcomenudeo.

“Soy un convencido de que tenemos que seguir trabajando juntos y que todos estos problemas los vamos a sacar adelante cuando entendamos que es de todos y no solamente de algunos”, afirmó.

Durante la jornada, la Provincia recibió un dron DJI Matrice 4, que será incorporado como herramienta para fortalecer las tareas vinculadas con la prevención y el combate contra el delito.

Valdés agradeció la presencia del ministro Mahiques y destacó la disposición de recursos para acompañar las políticas de seguridad implementadas en Corrientes.

Por su parte, el ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni, explicó que la provincia adhirió al régimen de desfederalización mediante la Ley 6.725 y remarcó el compromiso de avanzar en una estrategia integral contra el narcomenudeo.

La jornada fue organizada de manera conjunta por el Ministerio Público del Poder Judicial de Corrientes, el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.

Del encuentro participaron también el fiscal General de la Provincia, César Sotelo; el subsecretario de Política Criminal de Nación, Emiliano Méndez Ortíz; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan; el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, además de ministros, funcionarios judiciales y autoridades de la Policía de Corrientes.