Mahiques y el microtráfico: "Tenemos que estar a la altura de este delito tan complejo"

El Auditorio Julián Zini del Banco de Corrientes fue este martes sede de la Jornada de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes, donde participaron funcionarios del estado provincial y contó con la presencia del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

El evento se realizó en la mañana de este martes y tuvo como eje central la lucha contra el microtráfico de estupefacientes y la adhesión de Corrientes a las competencias previstas en la Ley Nacional 23.737, que es es la norma penal fundamental de Argentina sobre tenencia y tráfico de estupefacientes.

Antes de entrar al auditorio, Mahiques habló con la prensa y dijo que "venimos trabajando desde hace unos meses con el gobierno de la provincia de Corrientes un tema tan sensible e importante como es el microtráfico", y agregó que se trata de un trabajo para lograr una justicia federal.

Conocer cada realidad

"Es lo que nosotros buscamos, viajar por las provincias, ponernos a disposición, colaborar con ellos, que son los que conocen la realidad de cada una de las provincias", dijo Mahiques sobre el trabajo que realiza en cada jurisdicción con los funcionarios locales.

El ministro agregó que mantiene charlas constantes pues, "los que conocen -de cada situación- son los operadores que están en las provincias, es decir, los magistrados provinciales y federales", recalcó.

Mahiques comentó que la coordinación en Corrientes permitirá "poner a disposición las herramientas para que la justicia sea más ágil, más eficiente".

Antes de ingresar al auditorio, el funcionario dijo que "nosotros tenemos que estar a la altura y poner, como decía recién, a disposición todas las herramientas que podamos para no correr de atrás de este delito tan complejo y que tanto daño le hace sobre todo a nuestros jóvenes".

El evento al que asiste Mahiques contempla un abordaje que no se limite exclusivamente a la persecución penal. En ese sentido, se analiza la implementación de herramientas vinculadas con la justicia terapéutica y los tribunales de tratamiento de drogas.

Por otro lado, desde Corrientes se reclaman los fondos que anteriormente eran destinados a la Justicia Federal y que, a partir de la desfederalización, deberían acompañar las nuevas competencias asumidas por la Justicia provincial.