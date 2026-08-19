Valdés sobre la tarifa de luz diferenciada: "Va a llegar a más de 180 mil hogares"

El gobernador Juan Pablo Valdés habló con la prensa este miércoles y confirmó que, tras reunirse con el jefe de Gabinete Diego Santilli y el equipo del Ministerio de Economía, Nación accedió a disponer una tarifa eléctrica diferenciada para las zonas cálidas del Norte Grande.

Valdés detalló que el objetivo de la iniciativa es incrementar el bloque diferenciado de 300 a 500 kWh en los meses de mayor consumo (noviembre a abril); "de esta forma vamos a poder llegar a más de 180 mil hogares", destacó.

El mandatario abordó también la pauta salarial, las obras preventivas contra El Niño y planes habitacionales.

Acuerdo por tarifas diferenciadas de energía

El Gobernador habló en profundidad sobre los alcances del diferencial acordado para el consumo residencial de energía.

En primer lugar tocó la suba de topes durante los meses de calor, que son de noviembre a abril, donde el bloque subsidiado pasará de 300 a 500 kWh. Durante el resto del año, la base general aumentará de 150 a 300 kWh.

Esta medida, beneficiará a todos los usuarios con ingresos menores a tres canastas básicas ($3.700.000), accediendo todos "los que cumplan esta condición, lo que nos habla de cerca de un 75% de los usuarios", precisó el gobernador.

Valdés adelantó que si el Senado aprueba la Ley de Zonas Frías el 26 de agosto "esto estaría entrando en vigencia a partir de la primera semana de septiembre", aclarando la negociación que se estableció con Nación.

En la misma sintonía, la Dpec gestiona que toda la provincia sea catalogada como zona "muy cálida". Tambien, aclaró que el beneficio se financiará reinvirtiendo el 50% del ahorro que genera la Nación con la nueva legislación de Zonas Frías.

Sobre este eje, Valdés dijo que "después de tantos años de lucha por fin -Corrientes- fue escuchada y fue atendido el reclamo", y agregó que "una vez que entre en vigencia esta resolución vamos a estar muy contentos porque es una gran gestión para todos los correntinos".

Economía, prevención climática y viviendas

Durante la conferencia, Valdés repasó otros ejes prioritarios de la gestión provincial.

El gobernador mencionó que se realiza constantemente un análisis salarial, confirmando que se evalúa la situación salarial "donde todavía la economía no encuentra un equilibrio, venimos con meses en positivo, con meses que todavía siguen registrando algunos negativos".

"Hay que tener un poco de paciencia", pidió Valdés y agregó que "es la coparticipación nuestro ingreso genuino y el que nos permite a nosotros tomar estas decisiones", aclarando que se espera una recomposición de los fondos desde Nación para avanzar con un anuncio en materia de salarios.

El gobernador también fue consultado sobre el fenómeno de El Niño, aclarando que la Provincia solicitó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para insumos de contención. Mientras tanto, "venimos haciendo una inversión importante con fondos provinciales, limpiando varios canales, no solamente de la ciudad de Corrientes, sino de toda la provincia", agregó.

Otro eje que tocó fue los planes habitacionales del Invico para solteros. "Hoy tenemos una reunión, bueno, con Lizardo Germán González, interventor del Invico, para empezar a definir y tener las maneras", dijo Valdés.

El encuentro servirá para diseñar un esquema de viviendas este grupo y tambien menciónó que el Banco de Corrientes lanzará líneas crediticias para la construcción y la adquisición de vivienda única o secundaria.