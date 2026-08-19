Qué dijo Juan Pablo Valdés sobre el programa de viviendas para personas solteras

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó este miércoles ante la prensa que encabezará una mesa de trabajo junto al interventor del Invico, Lizardo González, para definir un nuevo programa habitacional destinado a personas solteras.

Esta iniciativa se toma ante los cambios demográficos que se registran en la provincia. De esta manera se busca adaptar las tradicionales líneas del organismo y complementarlas con herramientas crediticias del Banco de Corrientes.

La reformulación del Invico y la reunión clave

El gobernador remarcó que las políticas habitacionales provinciales requieren una actualización para responder a las nuevas demandas sociales.

Valdés confirmó que mantendrá un encuentro con Lizardo Germán González, interventor del Invico, para “empezar a definir y tener las maneras” de ejecución.

El gobernador destacó en una entrevista anterior un notable giro sociodemográfico. “Muchos jóvenes hoy no quieren tener hijos”, advirtió sobre la baja natalidad y la mutación familiar, sosteniendo que “hay que tener una mirada profunda a esta problemática”.

Cabe recordar que datos revelados por el ministro de Salud Pública provincial, Emilio Lanari, alertó un marcado descenso en la natalidad en Corrientes. Según el informe, la provincia registró una reducción del 50% en el número de partos durante el período comprendido entre 2014 y la actualidad.

Los números registrados en 2014 superaban los 21 mil nacimientos, dato que contrasta con 2026 donde apenas se supera los 10 mil.

La alternativa crediticia del Banco de Corrientes

El plan no solo dependerá de las carpetas sociales del estado, sino que buscará apalancarse en el sistema financiero provincial.

El gobernador comentó sobre nuevas líneas de crédito propias: “Lo estamos trabajando desde el banco con algunas líneas que también vamos a sacar”, precisó.

Además, esta iniciativa implica la reactivación de la construcción, ya que se prevé el lanzamiento de financiamiento para la construcción, con opciones para vivienda única o secundaria.

El objetivo es “darle herramientas a la gente para pueda acceder a la vivienda sin tener que acudir primero al Estado”, sintetizó el mandatario.