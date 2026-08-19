Corrientes: Diputados aprobó la ley de capacitación en RCP para salvar vidas

La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó la ley de Capacitación en RCP, que establece una jornada anual obligatoria en los organismos públicos de la provincia para formar al personal en técnicas básicas de primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

La iniciativa fue aprobada durante la sesión este miércoles, presidida por Eduardo Tassano, y alcanzará a todo el personal de la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, además de entes desconcentrados, entidades autárquicas, empresas del Estado y otros organismos provinciales.

El objetivo es brindar herramientas para actuar ante situaciones de emergencia y riesgo de vida, fortalecer la respuesta inmediata y contribuir a prevenir muertes evitables ante paros cardiorrespiratorios.

Las capacitaciones tendrán una modalidad teórico-práctica y estarán a cargo de profesionales de la salud matriculados en Corrientes, con formación acreditada en RCP y utilización del DEA. El proyecto fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Corrientes y Santa Fe avanzan en una conexión fluvial

Durante la misma sesión, Diputados también convirtió en ley la ratificación del Acta Acuerdo firmada entre Corrientes y Santa Fe para avanzar en la creación de la estructura jurídica y administrativa necesaria para concretar una conexión fluvial entre Bella Vista y Villa Ocampo.

El acuerdo contempla la conformación de una Unidad Ejecutora Biprovincial, que tendrá como objetivo impulsar esta vía de comunicación y favorecer el intercambio comercial, económico, cultural y turístico entre ambas provincias.

Según los fundamentos del proyecto, estudios realizados por el Batallón de Ingenieros de Anfibios 121 del Ejército Argentino determinaron la factibilidad de la navegación y analizaron las condiciones necesarias para establecer embarcaderos en ambas orillas.

Durante el tratamiento, la diputada Andrea María Giotta destacó que la iniciativa permitirá fortalecer la salida de la producción y beneficiar a sectores como la agricultura, ganadería, industria forestal y citricultura.

El expediente también fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Otros proyectos aprobados en la sesión

Además, la Cámara de Diputados dio media sanción a dos proyectos de ley que continuarán su tratamiento en el Senado.

Uno de ellos propone declarar Monumento Histórico e integrante del Patrimonio Cultural de Corrientes al edificio de la Casa Manos Correntinas, ubicado en Mercedes, donde funciona la fundación del mismo nombre.

La iniciativa, impulsada por la diputada Adriana Vidal Domínguez, busca reconocer el valor histórico y arquitectónico del inmueble y fortalecer la preservación y promoción de las artesanías correntinas.

El segundo proyecto, presentado por el diputado Hugo Calvano, propone instalar carteles conmemorativos en los municipios donde nacieron los héroes nacionales correntinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas en 1982.

La propuesta busca mantener vigente el reconocimiento histórico a quienes participaron en la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y transmitir ese legado a las futuras generaciones.