Mburucuyá: el Concejo Deliberante volvió a sesionar tras 252 días de parálisis

La parálisis legislativa que afectó a la Municipalidad de la localidad correntina de Mburucuyá durante 252 días llegó a su fin este martes tras la presentación de los concejales de la oposición en el recinto del Honorable Concejo Deliberante.

La reactivación del cuerpo comunal se logró luego de prolongadas tensiones políticas, disputas mediáticas e intervenciones judiciales, permitiendo conformar el número legal para destrabar el funcionamiento institucional de la localidad.

Durante el desarrollo de la jornada legislativa, el bloque oficialista impuso su postura para dar tratamiento a un temario compuesto por 12 puntos en el orden del día.

En ese marco, se formalizó la incorporación del concejal Cristian Escalante, la designación de Leandro Chamorro al frente de la Secretaría del cuerpo, la definición de las vicepresidencias primera y segunda, y la integración de las comisiones permanentes de trabajo.

Aprobación de la Emergencia Económica y el rol del gobierno provincial

La reanudación del debate legislativo permitió la aprobación de la ordenanza de Emergencia Económica impulsada por el Ejecutivo municipal, herramienta financiera considerada clave por la gestión local para afrontar los compromisos financieros pendientes de administraciones anteriores. Desde diciembre de 2025 y hasta mediados de agosto de 2026, el cuerpo había sesionado únicamente en minoría con los tres representantes de la alianza gobernante Mburucuyá Cambia.

El intendente municipal, Edgar Galarza Florentín, valoró la presencia de los cuatro concejales de la alianza Vamos Corrientes, espacio liderado en el ámbito local por el exintendente Pablo Guastavino, y agradeció la intervención de la conducción del gobierno provincial para destrabar el conflicto.

Convocatoria al diálogo institucional y trabajo conjunto

Tras la aprobación de las medidas económicas y la conformación de las autoridades del cuerpo, los representantes de ambas bancadas pronunciaron discursos orientados a restablecer la convivencia política y superar el período de bloqueo institucional que afectó a la comuna.

Por su parte, el intendente Edgar Galarza Florentín ratificó el llamado a la concertación política mediante un mensaje difundido en sus redes oficiales.

"Hoy comienza una nueva etapa para los concejales. Más allá de las diferencias políticas, debemos trabajar con respeto, diálogo y unidad poniendo siempre por delante el bienestar de todos los mburucuyanos", concluyó el jefe del Ejecutivo municipal.