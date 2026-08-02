Con el sistema acusatorio, desde diciembre hubo 147 condenas en la Justicia Federal

n Desde diciembre a la fecha en la Justicia Federal hubo 147 condenas, con la puesta en marcha del sistema acusatorio. Audiencias más breves y modernas herramientas juduciales.



Así lo registró en un reporte de la Fiscalía Federal ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, equipo a cargo de Carlos Schaefer, desde donde se destacó que para llegar a los resultados obtenidos se trabajó en articulación con las diversas procuradurías especializadas con que cuenta el Ministerio Público Fiscal de la Nación.



Del reporte se desprende que en el Área de transición, en Corrientees, hubo 124 condenados,119 en juicio abreviado y 5 en debate.



En el Área de investigación y litigio de casos complejos, hubo 4 condenados,1 en debate y 3 en acuerdo pleno.



En el Área de investigación y litigio de casos sencillos, se registró 1 condenado,en acuerdo pleno.



Es decir que, en el transcurso del año 2026, se han logrado 129 condenas. Pero se debe aclarar que, si se toma como punto de partida la puesta en marcha del sistema acusatorio, el número asciende a 147 condenados, ya que en el diciembre del año 2025 se suscribió acuerdo de juicio con 18 imputados.

De menor a mayor



El periodo de 2020 a 2025 comenzó con la resolución de un total de 106 situaciones procesales: hubo 76 juicios abreviados (en los que los sospechosos admiten haber cometido el delito investigado con acuerdo de pena), con 101 condenas y 5 absoluciones.



En 2021 fueron 244 los imputados que llegaron hasta la instancia de juicio y 240 fueron condenados; los demás, absueltos.



En 2022 se resolvió la situación de 285 personas comprometidas con causas federales en Corrientes: 276 fueron condenadas y 9 absueltas.



En 2023 la cifra de imputados escaló a 301 y de ellos, 277 obtuvieron sentencias condenatorias y 24 absueltos. El pico se registró en 2024.



Se resolvió la situación procesal de 370 personas, de las cuales 359 resultaron condenadas y 11 absueltas.



Mientras que 2025 termina con 296 personas imputadas en delitos de la órbita federal, con 287 condenas y nueve absoluciones.



En todos los casos la mayor parte se zanjó en acuerdos de juicio abreviado y, por delitos vinculados al tráfico de drogas en diversas escalas.



Pero se destacaron entre los expedientes trabajados las causas complejas, como las de intermediación financiera clandestina, coimas narco en el Juzgado Federal 1, trata y explotación sexual de víctimas con protección del fiscal federal Benito Pont, la mafia de aduaneros y blanqueadores de dinero del tráfico de divisas y contrabando en Paso de los Libres y hasta el crimen del soldado Matías Chirino en el predio del Ejército de esa ciudad.

Un nuevo Código



Desde el 1 de diciembre de 2025 la provincia de Corrientes adoptó el sistema acusatorio en la Justicia Federal como resultado de la reforma del Código Procesal Penal de la Nación y luego de que lo implementaran provincias como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.



La incorporación de Corrientes al nuevo sistema formó parte de un plan de extensión gradual y planificada del sistema, de modo que cada jurisdicción pueda adaptarse a las nuevas exigencias del proceso penal acusatorio, que requiere la adecuación de infraestructura, formación de operadores judiciales y modificaciones en los procedimientos administrativos.



Según refirieron a El Litoral diversas fuentes judiciales, el novedoso mecanismo implicó “más trabajo”, por lo que se presentó como un “enorme desafío”, pero con audiencia más breves, coincidieron en señalar.



La última reforma del Código Procesal Penal de la Nación fue reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el DNU 188/2024.



La reforma del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, implementada en 2015, introduce un cambio fundamental en el sistema de justicia penal federal, pasando de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. Este cambio implica un proceso judicial más transparente, oral y público, en el cual el juez asume un rol de imparcialidad y no de investigación. En el nuevo sistema, las partes involucradas, principalmente el fiscal y la defensa, tienen un protagonismo más activo en la construcción de la verdad, y el juez se limita a garantizar que el proceso se ajuste a la ley y resuelva los conflictos conforme a las pruebas presentadas.



La implementación del sistema acusatorio en la justicia federal de la Argentina tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la transparencia del proceso penal. Con el nuevo sistema, los juicios se vuelven orales y públicos, lo que significa que las audiencias de juicio se desarrollan en tiempo real ante el tribunal. Además, se promueve la oralidad en las audiencias preliminares y se establece una mayor interactividad entre las partes, lo que favorece la celeridad del proceso y reduce la posibilidad de dilaciones indebidas. En este sentido, se busca un sistema que sea más justo, ágil y acorde a los derechos de los imputados y víctimas.