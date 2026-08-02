La Libertad Avanza trabaja en Corrientes para la reelección de Milei

nEl espacio político La Libertad Avanza Corrientes llevó a cabo una reunión clave de su mesa de trabajo en Corrientes Capital, enmarcada en el proceso de consolidación institucional y proyección hacia 2027.



Durante la jornada, dirigentes y referentes provinciales abordaron los temas centrales de la coyuntura económica y social, analizando el mapa político actual y los avances del proyecto nacional.



Asimismo, bajo el eje de la organización política y territorial, la agenda se centró en trazar los lineamientos estratégicos y definir los principales desafíos para fortalecer la estructura partidaria en la provincia y proyectar la campaña de reelección del presidente Javier Milei en 2027.



“Estamos trabajando de manera coordinada desde la organización política partidaria para consolidar el rumbo de transformación que inició el país y garantizar la continuidad de las ideas de la libertad en Corrientes”, destacaron desde la conducción del espacio.