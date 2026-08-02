Juan Pablo Valdés encabezó el acto por el primer Día Provincial del Granadero Correntino

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este domingo en Saladas el acto por el primer Día Provincial del Granadero Correntino y el Día del Granadero Saladeño.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales y municipales, fuerzas de seguridad, instituciones educativas y vecinos, quienes también recordaron a Juan Bautista Cabral y Feliciano Silva, los granaderos correntinos caídos en la histórica Batalla de San Lorenzo.

Durante su discurso, Valdés destacó el valor de quienes dieron la vida por la Patria y el legado que dejaron a las nuevas generaciones. "Ellos entregaron su vida y escribieron uno de los más gloriosos capítulos de la lucha por la independencia de nuestra querida tierra, demostrando la valentía, la lealtad y el amor por la patria que los correntinos llevamos dentro", expresó.

El mandatario sostuvo además que conmemoraciones como esta permiten mantener viva la historia y reivindicar los valores de los héroes correntinos. "Que el legado del general José de San Martín y de los granaderos correntinos nos inspire a seguir construyendo juntos una provincia más grande, más unida, más libre y mucho más comprometida", afirmó.

Durante el acto también se recordó que hace un año Saladas recibió los restos mortales de los Granaderos a Caballo, entre ellos los del sargento Juan Bautista Cabral, en un acontecimiento considerado histórico para la provincia.

Por su parte, el intendente Noel Gómez destacó que aquel hecho significó "el reencuentro de un pueblo con su hijo más ilustre" y aseguró que el legado de Cabral debe mantenerse vivo "en la conciencia de cada correntino y en el corazón de cada saladeño".

La jornada concluyó con un desfile cívico-militar, del que participaron establecimientos educativos, fuerzas de seguridad, agrupaciones tradicionalistas e instituciones de la comunidad. Más tarde se desarrolló un festival popular con música y danzas tradicionales en la plaza Cabral.