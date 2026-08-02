Carlos Romero Feris: "El productor paga mucho impuesto, pero no hay infraestructura"

Carlos Romero Feris, dirigente rural correntino y candidato a vocal de la Sociedad Rural Argentina (SRA) por la lista "Renovación con Unidad", que postula a Marcos Pereda para la presidencia de la entidad, fue entrevistado por La Otra Campana, el programa radial que se emite todos los domingos por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní con la conducción de Gustavo Ojeda y Facundo Sagardoy.

"Nosotros pregonamos federalismo, porque el país es un todo y para algunos como, Nicolas Pino (actual presidente de la Sociedad Rural), el campo está en la Capital Federal, no en el interior del país", dijo el productor correntino y director propietario del diario El Litoral.

"Acá sufrimos la sequía, las inundaciones, las lluvias y un montón de otras cosas que hacen que el productor agropecuario se forje y que realmente conozca lo que es el campo argentino como corresponde", agregó.

"En Corrientes tenemos el desarrollo de la cría, en Entre Ríos de invernada y todo esto mandamos al mercado y conocemos todos los sectores del quehacer agropecuario. Así que estamos perfectamente capacitados para poder conducir, junto a Marcos la Sociedad Rural Argentina", explicó

"La gente que conduce la Sociedad Rural tiene que conocer el interior del país, para poder saber qué es lo que tiene que hacer. Y en este momento, Pino ya lleva cuatro periodos en la presidencia. Se está Stroessnernisando, es más un político que un dirigente rural", lamentó.

"Tenemos que federalizar y apostar a la alternancia, que para toda institución democrática es fundamental. Hay que cambiar, porque cada uno viene con ideas nuevas, con propósitos diferentes y con inquietudes más modernas que hacen al quehacer agropecuario", propuso.

"Con José Enrique García Enciso estamos representando a Corrientes dentro de la lista de Marcos (Pereda). Estamos empujando fuerte porque la lista de Marcos Pereda abarca a todo el país, es federal. Que la Sociedad Rural deje de ser de la Capital Federal de una vez por todas y que sea de toda la Argentina", insistió.

"La semana pasada fue la inauguración de la Rural en Buenos Aires y con un orgullo vi desfilar búfalos correntinos en la pista de arena de la Rural. Eso nos llenó de orgullo. Hace 10 años, con mi cabaña El Remanso, logramos el gran campeón de la raza Bradford en Palermo. No nos animábamos y con el impulso de los profesionales que me rodean lo logramos, así también podamos sacar a este país y esta provincia adelante".

"Se necesita una baja de impuestos, hay que bajar los impuestos porque hoy es muy confiscatorio. Si vos te ponés a sumar todos los impuestos que tenés, no te alcanza el valor de un animal para pagarlo", alertó.

"Hay una carga impositiva muy fuerte, porque tenés que sumar Nación, provincia y municipio. No tenemos infraestructura. Los caminos son peores a los que teníamos en el años 60. No tenemos otros caminos, no se han hecho autovías. Acá en Corrientes, hace 4 años que la estamos construyendo y está parada, y son solo 12 km". se quejó.

"Tenemos que reconocer que falta infraestructura del país y no es por falta de que pague el productor el impuesto, porque el productor paga muchísimo más impuesto de lo que correspondería. Entonces, lo que tenemos que hacer es fiscales de nuestros propios gobiernos", concluyó.