Juan Pablo Valdés sobre salarios estatales: "Agosto va a cerrar justo, sin fecha de aumento"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, brindó precisiones sobre la agenda ejecutiva del Gobierno provincial, abordando la situación de las finanzas públicas, el plan de obras de infraestructura hídrica y la modernización administrativa.

Al ser consultado sobre la política salarial dirigida a los empleados del sector público, el mandatario provincial fue cauto respecto a la disponibilidad presupuestaria a corto plazo.

"Agosto va a cerrar justo, empezamos a hacer números, sin fecha posible para aumentos", manifestó el jefe del Ejecutivo al evaluar el escenario económico local, tras participar de las celebraciones patronales de San Luis Rey de Francia.

No obstante, Valdés remarcó las actualizaciones dispuestas previamente al señalar: "Cuando miramos la recomposición salarial en junio, es importante; sabemos que nunca alcanza, pero hemos trabajado en varios ítems que les permite a los empleados públicos estar mejor".

Obras hídricas en San Luis del Palmar y modernización estatal

En relación a la infraestructura preventiva para contrarrestar los efectos del fenómeno climático El Niño, el gobernador detalló el ritmo de ejecución de las canalizaciones en el interior provincial, con especial énfasis en el departamento de San Luis del Palmar. Sobre la intervención en el canal La Palmira, especificó que la obra ya alcanza el 65 por ciento de ejecución física.

"En dos o tres semanas estaremos haciendo el cruce de la Ruta 12 y a partir de ahí, tendremos una conexión fundamental para el escurrimiento que beneficiará a San Luis del Palmar", explicó a radio Dos Juan Pablo Valdés.

Por otro lado, el mandatario resaltó la puesta en marcha de la firma digital como un eje clave en la modernización de la administración pública provincial para agilizar trámites y dotar de transparencia a la gestión estatal.

Finalmente, sobre la concesión del Corredor Belgrano, ponderó la participación de la empresa correntina a cargo y expresó su confianza en las negociaciones con el Gobierno nacional para resolver las obras de infraestructura vial pendientes en la región.