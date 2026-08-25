Malestar porque la jueza Pozzer Penzo hará su descargo vía Zoom

La jueza federal Cristina Pozzer Penzo debe comparecer ante el Consejo de la Magistratura de la Nación este miércoles 26, para realizar su descargo ante las acusaciones en su contra. La magistrada eligió la modalidad virtual, vía Zoom, lo que generó un malestar en la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (Uejn).

“La contradicción es evidente: cuando quienes denunciaron debían declarar, la presencialidad, la participación de su defensa y las garantías procesales eran invocadas como razones para postergar las audiencias. Ahora, cuando es ella quien debe responder ante el organismo encargado de controlar la conducta de los magistrados, elige la comodidad de la virtualidad”, se quejaron desde la Uejn

La entidad gremial denunció a la magistrada por supuestos "maltrato laboral, abuso de autoridad y mal manejo de causas".

La Uejn resaltó en un comunicado: “Durante el trámite de este expediente, Pozzer Penzo y su defensa, recurrieron reiteradamente a planteos para suspender o reprogramar las declaraciones testimoniales, cuestionando incluso que las audiencias pudieran realizarse sin garantizar la presencia física y participación de su abogada".

"El propio expediente registra pedidos de suspender testimoniales, dejar sin efecto citaciones y asegurar la intervención de la defensa”, afirman en un comunicado que se dio a conocer este lunes con la firma de Julio Piumatto, Secretario General, Verónica Pérez Zuazquita, Secretaria General Regional 15, y Rocío Herrera, Secretaria MPF.



“Desde la Uejn no cuestionamos el derecho de la magistrada a ejercer su defensa. Lo que señalamos es el doble estándar jurídico de la misma”, señalaron.