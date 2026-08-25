El Gobernador acompañó a San Luis del Palmar en el inicio de sus fiestas patronales

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la comitiva oficial que participó de la velada de vigilia y Santa Misa en honor a San Luis Rey de Francia en San Luis del Palmar.

Junto al intendente Reni Buján, autoridades provinciales y una multitud de fieles, el mandatario provincial acompañó el saludo a la medianoche de la imagen patronal junto a las vírgenes de Caa cupé, Guadalupe e Itatí.

En ese marco, Valdés ratificó el valor de las tradiciones religiosas y el compromiso provincial de gestionar ante la Unesco la declaración de la peregrinación a Itatí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Muestra de fe y respaldo a la tradición sanluiseña

La celebración religiosa reunió a miles de devotos y visitantes de distintos puntos de la región

Juan Pablo Valdés valoró la vocación del pueblo peregrino como custodia de la devoción mariana y resaltó la energía espiritual que identifica a la comunidad sanluiseña. Además, deseó que "San Luis siga siendo el custodio de esta peregrinación tan grande que se hace a Itatí".

El mandatario ratificó el impulso a las gestiones para que la histórica peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí sea reconocida internacionalmente por la Unesco.

La imagen del Santo Patrono fue recibida a la medianoche en el atrio de la plaza central por el coro municipal y la bendición del párroco Epifanio Barrios.

Presencia del Gabinete Provincial

El Poder Ejecutivo acompañó la jornada litúrgica reforzando el apoyo institucional a los municipios.

Del evento religioso participaron el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; y el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza.

Por su parte, el párroco Epifanio Barrios hizo un llamado a la solidaridad y unión de la población ante los pronósticos de contingencias climáticas para la zona.