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FE EN CORRIENTES

El Gobernador acompañó a San Luis del Palmar en el inicio de sus fiestas patronales

En ese marco, Valdés remarcó el compromiso provincial de gestionar ante la Unesco el reconocimiento de la peregrinación que une a la localidad con Itatí todos los años.

Por El Litoral

Martes, 25 de agosto de 2026 a las 09:38

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la comitiva oficial que participó de la velada de vigilia y Santa Misa en honor a San Luis Rey de Francia en San Luis del Palmar.

Junto al intendente Reni Buján, autoridades provinciales y una multitud de fieles, el mandatario provincial acompañó el saludo a la medianoche de la imagen patronal junto a las vírgenes de Caa cupé, Guadalupe e Itatí.

En ese marco, Valdés ratificó el valor de las tradiciones religiosas y el compromiso provincial de gestionar ante la Unesco la declaración de la peregrinación a Itatí como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Muestra de fe y respaldo a la tradición sanluiseña

La celebración religiosa reunió a miles de devotos y visitantes de distintos puntos de la región

Juan Pablo Valdés valoró la vocación del pueblo peregrino como custodia de la devoción mariana y resaltó la energía espiritual que identifica a la comunidad sanluiseña. Además, deseó que "San Luis siga siendo el custodio de esta peregrinación tan grande que se hace a Itatí".

El mandatario ratificó el impulso a las gestiones para que la histórica peregrinación de San Luis del Palmar a Itatí sea reconocida internacionalmente por la Unesco.

La imagen del Santo Patrono fue recibida a la medianoche en el atrio de la plaza central por el coro municipal y la bendición del párroco Epifanio Barrios.

Presencia del Gabinete Provincial

El Poder Ejecutivo acompañó la jornada litúrgica reforzando el apoyo institucional a los municipios.

Del evento religioso participaron el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli; el ministro de Seguridad, Adán Gaya; el ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen; y el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza.

Por su parte, el párroco Epifanio Barrios hizo un llamado a la solidaridad y unión de la población ante los pronósticos de contingencias climáticas para la zona.

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