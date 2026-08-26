Modernización legislativa: habilitan la plataforma online del Digesto Jurídico

El Poder Legislativo de Corrientes, a través de los titulares de las Cámaras de Senadores y Diputados, Pedro Braillard Poccard y Eduardo Tassano, presentó la plataforma digital Digesto Corrientes.

La herramienta pública permite a la ciudadanía acceder de forma simple, gratuita y transparente a la totalidad de las leyes y decretos-leyes vigentes en la provincia.

El desarrollo es resultado del trabajo técnico conjunto de los agentes parlamentarios en el marco del plan de modernización estatal.

Presentación y ventajas de la plataforma digital

Las autoridades parlamentarias destacaron el impacto operativo e institucional del nuevo sitio web.

La plataforma reúne la legislación correntina en un solo lugar, permitiendo búsquedas rápidas, claras y confiables.

Además, elimina la dispersión y la superposición de normas, asegurando que la población consulte únicamente textos legales vigentes.

Otro punto clave es la actualización permanente, ya que un equipo técnico especializado realiza la carga y sistematización continua de los marcos regulatorios.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de Modernización e Innovación parlamentaria impulsado por ambas Cámaras.

Antecedentes e hito histórico de trabajo conjunto

El proyecto concretado marca un logro institucional tras más de dos décadas de labor técnica.

Digesto interno de leyes comenzó a gestarse en 2004 y derivó en la Ley 6485 en 2018, en 2026 se logró el consenso para su publicación digital unificada.

La labor coordinada entre los presidentes de ambas Cámaras permitió integrar y consolidar el trabajo independiente que venían realizando Diputados y Senadores.

La iniciativa sistematiza la producción legislativa iniciada desde la sanción del Reglamento Provisorio de 1821 (Primera Constitución de Corrientes).