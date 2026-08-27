Santo Tomé celebró 163 años: Juan Pablo Valdés firmó convenio para obras en el sambódromo

En el marco del 163° aniversario de la ciudad correntina de Santo Tomé, el gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, firmó un convenio con el intendente local, Augusto Suaid, para la construcción del sambódromo municipal.

Durante su discurso, el mandatario resaltó el arraigo histórico y el perfil de la localidad como nodo de conexión internacional con Brasil.

"Es esa ciudad que se ha fundado sobre la resiliencia, sobre el esfuerzo, sobre la fe y sobre un profundo arraigo jesuita", afirmó Juan Pablo Valdés, quien instó a sostener el esquema productivo basado en la madera, el campo y la educación superior.

Inversiones forestoindustriales y acuerdo por el sambódromo local

En su alocución, el jefe del Ejecutivo provincial enfatizó la necesidad de potenciar la industrialización para generar empleo genuino.

"Tenemos que buscar inversiones para que las empresas y las industrias vengan a transformar esa materia prima en trabajo y en oportunidades para los correntinos", sostuvo Juan Pablo Valdés, señalando que Santo Tomé marca el rumbo para la provincia por su potencial en la ganadería y la industria forestal.

Por su parte, el intendente Augusto Suaid valoró el trabajo coordinado entre la Comuna y el Estado provincial. "Tenemos una ubicación estratégica, frontera, industria forestal, producción y comercio, universidades y jóvenes preparados, un parque industrial en construcción y empresarios que están mirando nuestra ciudad para invertir", señaló el jefe comunal.

Durante la ceremonia, el Gobierno provincial y la Municipalidad oficializaron la firma de un convenio de cooperación para financiar la construcción por etapas del sambódromo municipal.

Las actividades finalizaron con el desfile cívico militar, que contó con el paso de la imagen de la Inmaculada Concepción de María, agrupaciones gauchas y establecimientos educativos locales.