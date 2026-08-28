La Escuela Portuaria de Corrientes festejó sus 35 años y hubo entrega de notebooks

La Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables celebró su 35° aniversario con un acto junto a toda su comunidad educativa. Durante la jornada, el Gobierno de Corrientes entregó notebooks a los estudiantes de séptimo año.

La ceremonia se realizó ayer y fue encabezada por la ministra de Educación, Ana Miño. El encuentro incluyó un reconocimiento a quienes formaron parte de la historia institucional y a quienes continúan construyéndola.

Miño destacó el acompañamiento provincial a las escuelas y remarcó la importancia de sostener proyectos educativos a largo plazo. Además, valoró el compromiso de la comunidad durante las distintas etapas de la institución.

La importancia de la educación técnica

Durante su discurso, la ministra resaltó el rol de las escuelas técnicas en la formación de jóvenes de la provincia. “Son espacios donde el conocimiento se transforma en práctica, donde se aprende haciendo”, dijo.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer una formación relacionada con la innovación. “Se nos vienen desafíos y necesitamos una educación técnica que dialogue con la ciencia y la tecnología”, explicó.

La funcionaria sostuvo que invertir en educación técnica significa apostar a la formación de jóvenes preparados para aportar al desarrollo. En esa línea, destacó la necesidad de acompañar a las instituciones educativas en sus proyectos y desafíos.



