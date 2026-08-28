Peajes de Corrientes: estudian un aumento y despidieron a todos los empleados

El peaje del puente Chaco-Corrientes aumentará y hay una firme posibilidad de que se deje sin efecto el pase por 24 horas, es decir se cobrará cada vez que el vehículo cruce. Esto se debe a la nueva concesión privada hecha en las rutas nacionales. El costo superaría los $3.000.

El Gobierno nacional liquidó las indemnizaciones de trabajadores del peaje de Ituzaingó, Chaco-Corrientes y Riachuelo. Trabajadores de distintas estaciones de peaje de Corrientes y del corredor vial del Litoral fueron notificados de sus desvinculaciones, en el marco del proceso de privatización impulsado por el Gobierno nacional.

La medida alcanzó a 150 empleados, que deberán cumplir tareas hasta el lunes 31 de agosto y su fuente laboral dependerá del interés de la una empresa concesionaria.

En Corrientes, la medida alcanzó a los empleados de la estación ubicada en Riachuelo y el puente General Belgrano. Según la información a la que accedió El Litoral, los empleados recibirán una suma de dinero y el resto de la indemnización se pagará en cuotas.

El corredor también comprende el tramo que se extiende desde Mocoretá hasta Puerto Iguazú, en Misiones.

El Gobierno Nacional adjudicó 8 corredores de rutas nacionales, entre los cuales se encuentran tramos de las rutas 12 y 16 en Corrientes y Chaco, y de la ruta 12 en Misiones, por un periodo de 20 años.



Las empresas constructoras tendrán que comprar algunas máquinas para tapar baches además de cortadoras de pasto, rastrillos y palas. Podrán cobrar peajes durante dos décadas y se ahorrarán equipos pesados necesarios para construir autovías.



Formalmente, el Ministerio de Economía aprobó la resolución 1379/2026 y cerró asignó la concesión de ocho tramos de redes viales, 3920 kilómetros, por veinte años de concesión.



Con esta etapa, ya están adjudicados los 9.000 kilómetros, en 16 tramos, anunciados hace un tiempo.



El ministro Luis Caputo lo anunció en X: “Inversión 100% privada”, “más eficiencia y mejores rutas para todos los argentinos”, y la promesa de que los 16 tramos estarán “todos en obra a partir de fin de septiembre”.



La variable de competencia de estas licitaciones es una sola: la tarifa. Gana el que ofrece cobrar menos a un auto por cada 100 kilómetros.

Litoral y NEA



El tramo Litoral son 546,74 kilómetros de las rutas 12 y 16 entre Corrientes y Chaco. Lo ganó JCR junto a Néstor Julio Guerechet con $3.480,01 finales.



El tramo Noreste son 456,22 kilómetros de las rutas 12 y 105, de Loreto a Puerto Iguazú, el corredor turístico y forestal de Misiones. Quedó para Carlos E. Enríquez y Hormi —$3.569,50 con impuesto—, unos $16.285 el tramo entero.

Por su parte, el tramo Chaco-Santa Fe (497,18 kilómetros) recorre la ruta 11, desde Nelson hasta el empalme con la 16 en Resistencia. Se lo adjudicó la UTE José Eleuterio Pitón-Rovial-Obring, los mismos apellidos que ya administran el puente Rosario-Victoria desde la Etapa I. Como en el Mesopotámico, sólo hubo dos oferentes y uno era CPC, que fue impugnada en esta licitación por lo cual tampoco hay segundo en el orden de mérito.

El tramo Mesopotámico es el más corto de todos: 276,11 kilómetros de las rutas 12 y 18 en Entre Ríos, de Paraná a Concepción del Uruguay. Se lo adjudicó la UTE IEB Construcciones-Trading MRG por $4313,64 con IVA, la tarifa más cara de la etapa. La ruta completa tendrá un costo de $11.910, siempre actualizado.

El tramo Centro, de 681,92 kilómetros sobre las rutas 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba, con la autopista Rosario-Córdoba adentro y la autovía 19 entre Santo Tomé y el límite cordobés. Quedó para la UTE que integran AFEMA, Pablo Federico e Hijos y Guido Mogetta, que ofreció la tarifa más baja de la etapa: $1399 cada 100 kilómetros sin IVA, es decir $1692,79 con impuesto. Recorrer el tramo completo costará unos $11.543. Ese valor, como en todos los tramos, hay que actualizarlo ya que está calculado a julio de 2025.

El tramo Centro Norte son 536,43 kilómetros de la ruta 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero, y se lo llevó José Cartellone Construcciones Civiles con una oferta de peaje de $2631,75 finales. Cruzarlo entero tendrá un costo de $14.118. Fue el renglón más disputado de la licitación ya que se abrieron diez ofertas económicas.

El tramo Noroeste es segundo más largo después del centro con 596,52 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016, que recorren Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Fue para Autovía Construcciones y Servicios —la misma empresa que se quedó con el tramo Oriental en la Etapa I— asociada a Vapeu y Guigivan, con un peaje de $2764,85 con impuestos.

El tramo Cuyo, por último, son 329,09 kilómetros de la ruta 7 en Mendoza, de Desaguadero a Puente del Inca, la salida a Chile por el paso Cristo Redentor. Fue para Laugero Construcciones, Green y Corporación del Sur por $3739,20 con impuesto.

El promedio ponderado de la etapa da $3134 con impuesto. La dispersión es enorme y dice algo sobre el negocio: en la autopista a Córdoba, con tránsito pesado y una infraestructura ya construida por el Estado, el peaje ofertado es de $1399; en la ruta 11 de Santa Fe a Resistencia, dos calzadas menos y mucho menos tránsito, hace falta $3520 para que el número cierre.