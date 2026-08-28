Corrientes: Juan Pablo Valdés inauguró la pavimentación del acceso a una planta maderera

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés inauguró la pavimentación del acceso al Complejo y Planta Industrial Zozzoli en Santo Tomé. La obra busca mejorar el ingreso de camiones y trabajadores al complejo maderero, próximo a su inauguración.

Los trabajos fueron ejecutados con fondos provinciales e incluyeron 400 metros de pavimento para tránsito pesado. También se ensanchó la calzada y se realizaron tareas destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas.

La intervención contempló además el reemplazo de los tubos de ingreso existentes, la adecuación de cunetas y la limpieza general del sector. El nuevo acceso también permitirá contar con mejores condiciones para el estacionamiento dentro del predio.

Durante el acto, Valdés destacó la importancia del proyecto para fortalecer la industrialización y generar mayor valor agregado. En ese marco, también remarcó que el crecimiento industrial puede ampliar las oportunidades laborales para los jóvenes correntinos. Fue por eso que mencionó el "compromiso de un Gobierno provincial que tiene muy en claro el rumbo del desarrollo".

El proyecto industrial de Zozzoli

El intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, consideró que la obra abre nuevas oportunidades para la ciudad. Además, destacó la necesidad de acompañar a quienes invierten para generar empleo y actividad económica.

Por su parte, el presidente de Zozzoli S.A., Daniel Zozzoli, valoró el respaldo recibido durante el desarrollo de la planta. El empresario destacó que se trata de una compañía familiar construida sobre el esfuerzo y el trabajo.

Zozzoli explicó que la empresa eligió Corrientes por el potencial de sus recursos naturales y del sector forestal. El objetivo del proyecto es procesar madera en Santo Tomé y generar productos destinados al mercado internacional.

El empresario también resaltó la importancia de contar con infraestructura adecuada para el funcionamiento del complejo. Según explicó, el acceso pavimentado permitirá mejorar la seguridad y facilitar las operaciones de camiones y trabajadores.