Juan Pablo Valdés participará de la Argentina Week en París con Javier Milei

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que participará de la Argentina Week que encabezará Javier Milei en París. El encuentro se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre con una agenda política y empresarial a nivel internacional.

La agenda reunirá durante tres días a funcionarios nacionales, gobernadores, empresarios argentinos y representantes de compañías europeas. Se trata de la segunda edición, ya que la anterior Argentina Week fue en marzo y se hizo en Nueva York.

Entre los espacios previstos para las actividades aparecen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la Agencia Internacional de Energía y la Cámara Internacional de Comercio. La agenda también contempla una recepción en el Palacio del Elíseo junto al presidente francés, Emmanuel Macron.

Corrientes llevará su potencial forestal

Valdés adelantó que trabaja junto con embajadores para incluir un panel dedicado específicamente al sector forestal. El objetivo será mostrar ante representantes internacionales las oportunidades que ofrece Corrientes en esta actividad.

“Vamos a promocionar toda la potencia de nuestra provincia en este sector”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa en Santo Tomé.

En ese sentido, destacó las tasas de crecimiento de la actividad y consideró que existe un interés creciente a nivel internacional. “El mundo empieza a mirar el potencial forestal en Corrientes”, afirmó.





