Corrientes participó de una jornada sobre los desafíos de la política tributaria federal

El Gobierno de Corrientes participó este jueves 27 de agosto de una jornada nacional de intercambio sobre los desafíos de la política tributaria en un marco federal, organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La Provincia estuvo representada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Héctor Grachot, y el subsecretario de Hacienda, Guillermo Corrales, quienes participaron junto a ministros de Economía y Hacienda de las distintas jurisdicciones y representantes del Gobierno nacional.

El encuentro se desarrolló en la sede del CFI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tuvo como eje el análisis de los principales desafíos de la política fiscal y tributaria en Argentina, a partir del intercambio de perspectivas y experiencias entre las provincias.

La experiencia de Brasil como aporte al debate

Uno de los principales expositores fue el economista Bernard Appy, ex secretario extraordinario de Reforma Tributaria de Brasil y responsable del diseño técnico y político del proceso de reforma tributaria en ese país.

Durante la jornada, Appy compartió aspectos vinculados con la implementación de la reforma brasileña, los desafíos que debieron afrontar y las principales lecciones que pueden resultar de utilidad para el caso argentino.

La actividad permitió abordar herramientas, criterios y experiencias comparadas que podrían aportar elementos para la discusión de una futura agenda tributaria de las provincias argentinas.

Asimismo, el intercambio entre las distintas jurisdicciones permitió analizar los desafíos actuales de la política fiscal y tributaria y avanzar en la definición de nuevos lineamientos dentro de la Hoja de Ruta impulsada por el CFI.