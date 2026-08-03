Proyectan extender las costaneras de Corrientes: hasta dónde llegarán las obras

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que la administración provincial avanza en el diseño técnico de un ambicioso plan de infraestructura urbana destinado a extender los trazados de la Costanera Norte y la Costanera Sur de la capital.

El proyecto estructural busca fortalecer el sistema defensivo contra las crecidas del río Paraná, recuperar superficie de terreno e incorporar espacio público de recreación para la comunidad.

En relación a la logística operativa, el jefe del Ejecutivo provincial destacó que la incorporación de equipamiento técnico por parte del Estado permitirá desarrollar los trabajos de refulado con un costo operativo sustancialmente menor, agilizando el ritmo de ejecución de las tareas en la ribera.

Inversión técnica y optimización de costos en el refulado costero

Al precisar la escala de las obras viales y defensivas previstas sobre la franja costera, el mandatario correntino detalló el volumen de movimiento de suelo que demandará la consolidación de los terrenos ribereños.

"Vamos a poder refular a un costo valor combustible toda esta esta esta obra tan importante que lleva entre los entre ambos lugares son cerca de 12 millones de metros cúbicos los que se van a refular y van a van a permitir primero hacer la defensa la ciudad, recuperar grandes espacios para la ciudad y revitalizar estos espacios que están usados", afirmó el mandatario al programa Sin Freno.

Respecto al impacto presupuestario que representa la utilización de los nuevos recursos propios de la Provincia, Valdés puntualizó la diferencia económica al encarar la obra con equipamiento estatal, sosteniendo que "creo que tener las herramientas nos va a permitir a nosotros bajar muchísimo los costos de una obra que solo con el refulado tiene un costo cerca de 120 millones de dólares".

Plazos de licitación y los nuevos límites de la traza ribereña

En cuanto al cronograma de ejecución por etapas, el gobernador precisó la agenda inmediata para el sector sur de la ciudad capital. Según explicó, el primer tramo correspondiente a la Costanera Sur "ya se va a licitar si Dios quiere antes de finalizar el año", indicando que la meta proyectada para ese sector es lograr que la traza asfaltada y el paseo costero se extiendan de forma continua hasta "la zona del cementerio privado".

Por otra parte, el trazado de mayor envergadura territorial está planificado para el margen opuesto del ejido urbano. La meta trazada sobre la Costanera Norte contempla un desarrollo lineal extenso para integrar la franja costera de la ciudad, fijando como punto de llegada el sector de El Perichón.