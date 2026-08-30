Valdés encabezó la inauguración de un hospital y un cuartel de bomberos en Santa Rosa

En el marco del 115° aniversario de Santa Rosa, el gobernador Juan Pablo Valdés encabezó la entrega de infraestructura estratégica para la localidad.

Durante la jornada quedó inaugurado el Hospital "Dra. María del Carmen Casellas" con equipamiento e internación, además de la entrega de una ambulancia nueva. Asimismo, se habilitó el nuevo Cuartel de Bomberos Forestales en el Parque Industrial, reforzando la capacidad de prevención de incendios en la región.

Infraestructura sanitaria y nuevas obras en salud

El nuevo centro asistencial potenciará la atención médica en la cuenca foresto-industrial y municipios vecinos.

El Hospital "Dra. María del Carmen Casellas" incorpora consultorios externos, área de laboratorio, farmacia, servicio de guardia y salas de internación.

La obra atenderá la demanda local y servirá de centro de referencia para pobladores de Concepción y zonas aledañas. Además, se concretó la entrega formal de una ambulancia para traslados de urgencia.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, confirmó la continuidad de obras sanitarias en Yofre y Pago de los Deseos.

Prevención de incendios y brigada forestal

El Gobierno provincial sumó la tercera sede operativa de la Brigada de Incendios Forestales (Brif).

El nuevo destacamento, emplazado en el Parque Industrial de Santa Rosa, cuenta con capacidad operativa en un radio de 200 kilómetros y albergará a 50 efectivos.

Además, dispone de autobombas de última generación y unidades de tracción 4x4.

En el acto de inauguración se anunció la continuidad de las obras en la sede de Gobernador Virasoro y el próximo llamado a licitación para el cuartel de Santo Tomé.

Desarrollo del polo foresto-industrial

Durante el acto cívico-militar, se remarcó el perfil productivo del municipio con la inauguración del primer parque foresto-industrial del país completó la totalidad de sus parcelas disponibles con emprendimientos industriales.

La política provincial busca procesar la materia prima maderera en territorio correntino para consolidar la generación de empleo local.