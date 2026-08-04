Valdés recorrió las obras hídricas del Pirayuí que beneficiarán a 250 mil vecinos

El gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés y el intendente capitalino Claudio Polich inspeccionaron los trabajos de readecuación y canalización del arroyo Pirayuí, una obra estratégica de 5.500 metros proyectada para optimizar el drenaje pluvial y mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño.

La intervención, ejecutada con fondos provinciales en el sector de la avenida Maipú, mejorará la capacidad de escurrimiento del agua y beneficiará de forma directa a más de 250 mil vecinos de la ciudad.

Detalles técnicos de la canalización y alcance del proyecto

El plan de ingeniería comprende adecuaciones estructurales a lo largo de 5.500 metros lineales, desde el puente de la avenida Maipú hasta la desembocadura en el Riachuelo.

Las reformas contemplan la ampliación del cauce bajo el puente de la avenida Maipú para evitar el estancamiento de caudales durante tormentas intensas.

El nuevo sistema de drenaje impactará de manera positiva en la calidad de vida de 250 mil correntinos, cuya ejecución de los trabajos se financia mediante el uso de recursos propios del Estado provincial.

Articulación con la Comuna y pedido de concientización vecinal

Durante la recorrida, las autoridades resaltaron el trabajo coordinado entre las jurisdicciones.

El Gobernador advirtió que "en los casos de lluvia necesitamos también colaboración de los vecinos, no arrojando basura en los canales".

En tanto que el intendente Claudio Polich remarcó que durante la gestión "ya solucionamos 4 o 5 de los 6 o 7 problemas graves" de drenaje urbano en la Capital.

La Dirección Provincial de Vialidad confirmó que ya se adecuaron más de tres kilómetros de canales para optimizar la salida hacia el río Paraná.