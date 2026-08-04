García Enciso: "Cuando se han violado las normas, el resultado fue la decadencia y aplica para la SRA""

"Desde su fundación el Centro de Estudios e Investigación para la Dirigencia Agroindustrial (CEIDA) ha transmitido como conocimiento fundamental, el principio que determina el rumbo de las instituciones y su posterior consolidación: una clara sucesión de autoridades".

"El respeto a la Constitución Nacional, y al conjunto de leyes que reglamentan su ejercicio, ha sido la piedra angular sobre la cual ha crecido nuestra Nación y las muchas instituciones sociales, deportivas, productivas y de intereses comunes que constituyen el tejido social de nuestra Patria. Cuando se han violado las normas, el resultado fue la decadencia".

"Esto se aplica también a nuestra querida Sociedad Rural Argentina ¿ Acaso no hemos criticado severamente a aquellas provincias o municipios donde algunas personas, sintiéndose por encima de la ley, han decidido instaurar una suerte de nueva monarquía donde toda alternancia queda para futuras generaciones? ¿No hemos sostenido en el CEIDA que la grandeza proviene del cumplimiento de las normas que hemos jurado defender?"

"Sin desmedro de saberes prácticos, hemos intentado sembrar desde el inicio de nuestra tarea en el CEIDA, la semilla del respeto a la ley y el cumplimiento del deber. En ese sentido, el cumplimiento de la palabra empeñada ha sido para nosotros la prueba mayor y más tangible de la integridad personal y cívica".

"Por eso, hemos decidido oponernos a reelecciones espurias y apoyar la fórmula Marcos Pereda- Santos Zuberbuhler en las próximas elecciones. No se trata de personas sino de principios que cuando se rompen una vez, se terminan rompiendo siempre.



A todos, un gran abrazo".





Jose Garcia Enciso