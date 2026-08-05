Diputados aprobó una ley para promover inversiones tecnológicas en Corrientes

La Cámara de Diputados de Corrientes aprobó con modificaciones el proyecto de ley que moderniza el Régimen de Promoción de Inversiones, con el objetivo de incorporar nuevas actividades vinculadas a la innovación tecnológica y fortalecer la llegada de inversiones privadas a la provincia.

La sesión fue presidida por Eduardo Tassano y la iniciativa ahora deberá ser tratada por el Senado.

El proyecto actualiza el artículo 3 de la Ley 5.470, ampliando los beneficios del régimen a sectores como la industria 4.0, la inteligencia artificial, la robótica y el internet industrial, entre otras actividades vinculadas a las nuevas tecnologías.

Además, habilita al Poder Ejecutivo a incorporar nuevos sectores que puedan acceder al régimen de promoción, de acuerdo con las políticas de desarrollo productivo que impulse la provincia.

Según se explicó durante el debate, la actualización busca adecuar la legislación a las nuevas dinámicas productivas y generar condiciones más competitivas para atraer inversiones que se traduzcan en empleo para los correntinos.

La diputada Sofía Brambilla destacó que la iniciativa permitirá incorporar actividades que hasta ahora no estaban contempladas.

"Se abre el camino a nuevas ramas de la producción, la tecnología y los servicios modernos que antes quedaban afuera", señaló.

Asimismo, sostuvo que la incorporación de estas actividades fomentará la innovación, atraerá inversiones de mayor valor agregado y promoverá la generación de empleo calificado.

El proyecto también establece la derogación de las leyes 5.768 y 6.688, con el objetivo de unificar en una sola norma todas las actividades alcanzadas por el régimen de promoción de inversiones.

Durante la misma sesión, la Cámara de Diputados también aprobó la prórroga por 180 días del plazo establecido para el funcionamiento de la Comisión Técnica Especial encargada del estudio, análisis y redacción del proyecto de reforma de la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes.