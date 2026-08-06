El Niño en Corrientes: Valdés destacó la obra de desagüe en avenida Maipú

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este jueves una ronda de prensa a su llegada a la Casa de Gobierno, donde repasó los ejes centrales de la gestión provincial.

El mandatario hizo especial hincapié en el avance de las obras de infraestructura hídrica junto al intendente Claudio Polich, destacando el nuevo ducto en la avenida Maipú y la limpieza de los sistemas de drenaje en barrios periféricos para afrontar la inminencia del fenómeno de El Niño. Además, se refirió al monitoreo de la pauta salarial, el proyecto de tarifa eléctrica regional y una línea de viviendas del Invico enfocada en solteros.

Obras hídricas en avenida Maipú y limpieza de drenajes en los barrios

El mandatario ratificó la prioridad puesta en la infraestructura frente a la contingencia climática. Valdés detalló la culminación de la etapa crítica del desagüe: "Se pusieron las losas, empezamos el cierre del terraplén y estaríamos haciendo la revisión de los tabiques para poner la cinta asfáltica nueva a este nuevo ducto de avenida Maipú y dar por concluida la obra".

Además, habló sobre la limpieza y drenaje en los barrios. Explicó los trabajos que se vienen realizando en zonas periféricas como El Perichón, el canal Fernández, el barrio San Ignacio y el canal Pirayuí: "Venimos trabajando sobre el escurrimiento para que el agua no suba a los hogares; son obras necesarias que ordenamos junto al intendente Claudio Polich".

Estos trabajos son parte de las tareas de prevención por El Niño y al referirse a las lluvias intensas, advirtió que "no son trabajos para evitar que se inunde para siempre, pero sí para buscar la eficiencia y que el agua escurra mucho más rápido ante el fenómeno de El Niño".



En consonancia a lo anterior, el gobernador presentará un protocolo para municipios, siendo una guía unificada de acción. "El ministro Carlos Vignolo está entendiendo el protocolo; queremos que todo quede ordenado con los intendentes para no tener problemas de distribución en los trabajos", comentó Valdés.

Salarios, tarifa energética y cumbre del Norte Grande

La coyuntura económica y los reclamos del bloque regional forman parte de las prioridades del Ejecutivo. Consultado sobre los incrementos a estatales, aclaró que "los anuncios salariales están en etapa de estudio" y agregó que esto se evalua "según la coparticipación, que tuvo un signo de mejora en julio pero todavía no logra estabilizarse".

También confirmó su asistencia a la cumbre regional del 12 de agosto donde "vamos a presentar un proyecto similar a la Ley de Zonas Frías para que el Norte Grande cuente con una tarifa eléctrica diferenciada".

Por otro lado, el mandatario anticipó la vuelta del programa Corrientes Sostiene a través del Banco de Corrientes para acompañar con refinanciaciones al campo, siendo este un apoyo al sector productivo.

Módulo habitacional del Invico y agenda política

Otro tema que tocó fue el de viviendas para personas solteras. Detalló el proyecto encarado con el Invico y sectores de la construcción, planteando que "muchos jóvenes hoy no quieren tener hijos; hay que tener una mirada profunda a esta problemática y responder con nuevos formatos habitacionales".

En la agenda de gobierno tambien se contempla la digitalización estatal. El gobernador resaltó la puesta en marcha de la firma digital ejecutiva para agilizar trámites administrativos y expedientes jubilatorios en la administración pública.