El Gobierno logró aprobar el proyecto de propiedad privada, pero con varios cambios

Sin el capítulo de venta de tierras a extranjeros que modificaba la Ley de Tierras, el Senado dio media sanción a la Ley de Propiedad Privada, que contempla reformas al código civil y comercial sobre desalojos, y expropiaciones. Pero retiró del proyecto los capítulos 3 y 4 y además hizo concesiones en varios artículos.Los tres senadores correntinos votaron a favor.

El proyecto fue aprobado en general por 37 votos a favor y 33 en contra tras un extenso debate que duró más de diez horas.

Con la pérdida de un nuevo capítulo, el tercero con relación al texto enviado por el Poder Ejecutivo a fines de marzo último, el núcleo del proyecto quedó limitado a la regulación para acelerar los desalojos en suelo porteño y a cambios en los requisitos para la expropiación de bienes por parte del Estado.

La sesión se desarrollaba sin inconvenientes en el recinto. No pasó lo mismo en las afueras del Congreso, donde la manifestación en rechazo a la iniciativa terminó con incidentes entre grupos violentos que arrojaron piedras a las fuerzas de seguridad cuando ya se habían desconcentrado la mayoría de los manifestantes.

La votación del proyecto se calculaba para después de la medianoche como consecuencia de la gran cantidad de oradores que se anotaron para participar de la discusión. Ya sin el polémico capítulo que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeros, el debate giró en torno a la aceleración de los plazos judiciales para los desalojos.



También sobre los cambios en la Ley de Manejo del Fuego , que finalmente terminó siendo eliminado del texto.

Si bien los cambios mantenían la protección sobre bosques nativos y reservas forestales, entre los bloques de fuerzas provinciales y patagónicos comenzó a crecer la resistencia a levantar la prohibición para disponer de los predios en bosques implantados, áreas protegidas y humedales afectados por un siniestro.

En realidad, los cambios en materia de desalojos sólo afecta a la Ciudad de Buenos Aires, que todavía se rige por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Las provincias, todas, han dictado sus propios codigos.

La sesión arrancó a las 14.18 sin necesidad de contar con el quórum, tratándose de la continuidad de la sesión del 16 de julio pasado en la que se votó un cuarto intermedio para debatir este tema. La puso en marcha el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en ausencia de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por estar el presidente Javier Milei fuera del país.

La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del recinto del Senado. Alrededor del Congreso de la Nación marcharon movimientos sociales y organizaciones en contra de la propuesta oficialista. La policía buscó dispersar a los manifestantes y se produjeron incidentes que dejaron como saldo al menos 11 detenidos y heridos.



Adentro, el inicio de la sesión estuvo marcado por los cruces entre el oficialismo y la oposición por la crisis que mantiene el gobierno de Milei con Brasil a raíz de los insultos del libertario a Lula.