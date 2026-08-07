Corrientes va por una tarifa electrica diferenciada para el Norte Grande

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó este jueves 6 que impulsará la presentación de un proyecto de ley para establecer una tarifa eléctrica diferenciada destinada a las provincias del Norte Grande y sostuvo que la iniciativa buscará reducir el costo que afrontan los usuarios por la distribución de la energía.



El mandatario señaló que la propuesta será presentada durante la cumbre prevista para el día 12 y remarcó que forma parte de un reclamo que las provincias de la región vienen sosteniendo en torno al impacto de los costos logísticos sobre el precio final del servicio eléctrico.



Valdés explicó que la iniciativa toma como referencia el esquema de la ley de zona fría y manifestó que el objetivo es avanzar hacia un régimen similar para el Norte Grande. En ese sentido afirmó que "nosotros vamos a buscar tener una tarifa diferenciada a través de una ley como es la ley de zona fría".



Agregó que "vamos a estar presentándolo al proyecto el 12" y precisó que posteriormente se trabajará para convertir la propuesta en ley mediante el tratamiento legislativo correspondiente.



El gobernador indicó que el propósito de la iniciativa consiste en reducir el componente de distribución de la tarifa eléctrica para los habitantes de las provincias comprendidas en la región. En ese marco expresó que "vamos a trabajar para tratar de convertirlo en ley que toda la zona además tengan una quita en lo que significa ese costo y que le pueda permitir a todos los habitantes del Norte Grande de la República Argentina mejorar así la tarifa".



De esa manera vinculó el proyecto con la necesidad de disminuir las diferencias de costos que afectan al norte del país.



Modernización



“Avanzamos en la modernización del Estado para simplificar y agilizar los trámites, por eso hoy hice mi firma digital.



Esta herramienta tecnológica, ayuda a reducir la burocracia y hacer que las gestiones avancen más rápido, con la misma validez legal, seguridad y transparencia”, anunció ayer Juan Pablo Valdés en su cuenta oficial de X.



“Cuando un decreto o una resolución se firma desde un dispositivo, sin esperar al escritorio o al papel, avanza más rápido el expediente de un hospital, una escuela, un municipio, una empresa o un vecino. Estamos haciendo un @CorrientesGob moderno, cercano y que de soluciones”, explicó



