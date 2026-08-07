Juraron fiscales generales de Corrientes y Resistencia

n El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, tomó ayer juramento a Juan Marcelo Burella Acevedo y Patricio Nicolás Sabadini, quienes se desempeñarán como fiscales generales en la Unidad Fiscal de Corrientes y en la Unidad Fiscal de Resistencia, Chaco, respectivamente. El acto tuvo lugar, en la sede de la Procuración General de la Nación ubicada en la calle Teniente General Perón 667, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Burella Acevedo y Sabadini fueron seleccionados a través del concurso abierto y público de oposición y antecedentes N°120 y designados en sus cargos por los decretos del Poder Ejecutivo Nacional N°626/2026 y N°636/2026, luego de recibir los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación.



La jura se realizó en función del artículo 54 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que prevé que los fiscales, al tomar posesión de sus cargos, “deberán prestar juramento de desempeñarlos bien y legalmente, y de cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos y las leyes de la República”.



En el acto estuvieron presentes el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, el senador por la provincia de Corrientes Carlos Espínola, y el diputado nacional por la misma provincia Raúl Hadad, magistradas y magistrados, funcionarias y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación y del Poder Judicial de la Nación, familiares y allegados de los fiscales generales.equipo y una visión federal que integra al interior como protagonista del presente y del futuro del PRO en la provincia”, detallaron.



En su discurso, el procurador Casal destacó la relevancia del proceso de selección que culminó con la asunción de los nuevos representantes del Ministerio Público Fiscal. Subrayó que los concursos realizados en las sedes donde se registraban las vacantes constituyeron un hito para la institución, al remarcar que esta modalidad "permite que aquellos que están en mejores condiciones de cubrir la vacante o más dispuestos" puedan concursar sin enfrentarse al obstáculo de trasladarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.



Asimismo, reconoció el trabajo logístico de la Secretaría de Concursos, la colaboración de organismos del interior y la gestión del Ministerio de Justicia y del Senado de la Nación en la tramitación de los pliegos.



Por último, el titular del MPF felicitó a los designados fiscales generales y expresó una "satisfacción adicional" al destacar que se trata de funcionarios de amplia trayectoria dentro del organismo. "Son funcionarios probados y queridos por todos nosotros que continúan el progreso en la carrera en las filas de este Ministerio Público", subrayó.