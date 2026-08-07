Plus municipal en Corrientes: así es el cronograma de pago de agosto

La Municipalidad de Corrientes confirmó las fechas del plus de agosto para los trabajadores públicos. El cronograma se desarrollará durante dos días e incluye a empleados de planta permanente, contratados y agentes neike.

Es así que los trabajadores de planta, contrato y agentes neike bancarizados tendrán el plus depositado el martes 11. De esta manera, podrán acceder a través de los cajeros automáticos habilitados.

Sin embargo, los trabajadores neike que no están bancarizados deberán ir a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269. Ahí se pagará de acuerdo a la terminación del DNI, con una atención de 7:30 a 12:30 y de 16 a 20.

Cronograma por DNI

Martes 11: terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Miércoles 12: terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Por otra parte, los neike bancarizados que no tienen tarjeta de débito recibirán el plus por ventanilla, en la sucursal del Banco de Corrientes de avenida Teniente Ibáñez 1826. En esos casos, también deberán respetar el cronograma según la terminación del DNI.



