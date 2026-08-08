La Libertad Avanza prepara su armado en Corrientes de cara a 2027

La Libertad Avanza (LLA) continúa con su armado territorial en Corrientes de cara al escenario político de 2027. En ese marco, el diputado nacional Lisandro Almirón encabezó una reunión de trabajo en la sede del espacio en la ciudad de Goya, junto al empresario y referente local Estanislao “Tani” Arce y el concejal Nahuel Cabrol.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al desarrollo de la estructura partidaria en la provincia, la gestión pública, la agenda electoral y la denominada “batalla cultural”.

Los dirigentes ratificaron que uno de los principales objetivos del espacio es sostener las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y trabajar por la reelección de Javier Milei. En ese sentido, señalaron que serán bienvenidos los acuerdos políticos que permitan sumar apoyos al proyecto presidencial.

Trabajo conjunto y prevención hídrica

Otro de los ejes de la reunión estuvo relacionado con el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para abordar demandas vinculadas a infraestructura y prevención.

En particular, los referentes de LLA destacaron la necesidad de avanzar en acciones destinadas a prevenir posibles consecuencias del fenómeno climático El Niño (ENOS) y coordinar tareas entre la Provincia, los municipios y la comunidad para reducir eventuales impactos hídricos.

El encuentro en Goya forma parte de una agenda territorial que comenzó días atrás en Corrientes Capital, donde el espacio avanzó además con los preparativos para el lanzamiento de un curso de Formación de Dirigentes de La Libertad Avanza.

Desde el espacio señalaron que continuarán recorriendo distintos municipios de la provincia para fortalecer sus estructuras locales, capacitar dirigentes y desarrollar una agenda política vinculada a las demandas de los correntinos.