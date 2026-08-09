Carta a los productores correntinos y de todo el país

n “Somos Carlos Romero Feris y José Enrique Garcia Enciso, candidatos a representantes del distrito 8 integrando la lista Renovación con Unidad encabezada por Marcos Pereda y Santos Zuberbuhler.



Apoyamos esta lista porque creemos que las instituciones solo se fortalecen con el cumplimiento de las normas que rigen su desenvolvimiento y con el respeto a la palabra empeñada. Creemos en las instituciones, no en las re-reelecciones.



La Sociedad Rural Argentina subordinada a la ley, pero es superior al deseo o capricho de cada uno de sus integrantes individualmente.Y estos principios deben prevalecer, pues si se quiebran una vez,cualquiera que sea el pretexto utilizado, se quebrarán siempre.



Pero sabemos, además que este equipo se preocupara realmente por brindar mejores servicios a sus asociados, por bajar los costos de expositores y cabañeros que son quienes dan vida a nuestras exposiciones,y por tener una voz mucho más potente en el gerenciamiento del predio de Palermo.



Sabemos que conservarán lo bueno,que mejorarán lo mediocre y que apartaron prácticas que consideramos esencialmente erróneas. Por eso apoyamos a Pereda-Zuberbuhler.



Porque en el campo,la palabra vale”.