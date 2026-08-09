Juan Pablo Valdés destacó el rol de la Policía de Corrientes en su 55° aniversario

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó este domingo en Costanera Sur el acto central por el 55° aniversario de la Policía de Corrientes, donde rindió homenaje a los efectivos que perdieron la vida en cumplimiento del deber y destacó el compromiso de quienes trabajan por la seguridad de la comunidad.

Durante la ceremonia, el mandatario ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial a la fuerza y aseguró que continuará la inversión en capacitación, equipamiento y tecnología para fortalecer su capacidad de prevención y respuesta frente al delito.

“Nunca pierdan el orgullo de llevar este uniforme que representa la confianza que los correntinos depositan en ustedes”, expresó Valdés al dirigirse a los efectivos.

El gobernador destacó además la vocación de servicio como uno de los pilares de la institución y planteó el desafío de avanzar hacia una Policía más profesional, moderna, equipada y cercana a los ciudadanos.

En ese sentido, sostuvo que la incorporación de tecnología resulta fundamental para anticiparse al delito y reafirmó el objetivo de continuar construyendo una provincia “segura, ordenada y en paz”.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Adán Gaya, destacó la tarea de los más de 9.000 efectivos que trabajan en distintos puntos de Corrientes y valoró su compromiso diario con la comunidad.

El funcionario señaló que, por decisión del gobernador, se continuará fortaleciendo la institución a través de una política basada en la modernización, capacitación permanente, incorporación de tecnología y mejora de infraestructura y logística.

A su turno, el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y destacó las inversiones destinadas a fortalecer la seguridad pública.

También rindió homenaje a los policías que “ofrendaron su vida en cumplimiento del deber” y remarcó que el objetivo es seguir construyendo una fuerza moderna, profesional, transparente y cercana al ciudadano.

El acto por el aniversario

La ceremonia comenzó con la presentación de la formación especial “9 de Agosto” ante el gobernador, seguida por la entonación del Himno Nacional Argentino, ejecutado por la Banda de Música de la Policía de Corrientes.

Posteriormente se realizó una invocación religiosa y se entregaron reconocimientos a efectivos policiales por su servicio a la ciudadanía.

El acto culminó con el tradicional desfile cívico-institucional, del que participaron integrantes de distintas fuerzas de seguridad provinciales y nacionales.

Entre las delegaciones estuvieron representantes del Liceo Militar Almirante Storni de Misiones, la Policía del Chaco, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario, Seguridad Aeroportuaria, Veteranos de Malvinas y Bomberos Voluntarios.