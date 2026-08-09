Valdés destacó la producción ovina en la Fiesta del Cordero Lomeño

Con más de 300 corderos a la estaca y 2.000 litros de guiso, Loma de Vallejos cerró la 16° edición de la Fiesta del Cordero Lomeño, una celebración que reunió a visitantes de distintos puntos del país y volvió a poner en el centro de la escena a la producción ovina correntina.

El cierre contó con la presencia del gobernador Juan Pablo Valdés, quien destacó el crecimiento de la fiesta y su importancia para promocionar la producción local, generar oportunidades para los productores y fortalecer el movimiento turístico en la localidad.

“Con esta fiesta promocionamos algo tan rico como es el cordero, seguimos incentivando la producción y dándoles oportunidades a otros productores”, sostuvo el mandatario.

Valdés también destacó el impacto que tienen las fiestas populares en localidades pequeñas de la provincia, al considerar que generan movimiento económico y nuevas oportunidades para emprendedores que encuentran en estos eventos un espacio para comercializar sus productos.

En ese sentido, remarcó el potencial de Corrientes para diversificar su producción ganadera y puso en valor el desarrollo de la actividad ovina. “El cordero correntino no tiene nada que envidiarle al cordero patagónico”, afirmó.

Una gran convocatoria en Loma de Vallejos

El intendente de Loma de Vallejos, Julián Zalazar, destacó el crecimiento de la producción ovina en la zona y el acompañamiento del Gobierno provincial para concretar la celebración.

Durante la jornada se prepararon más de 300 corderos a la estaca, que fueron compartidos de manera gratuita con los asistentes, además de 20 ollas de guiso de 100 litros cada una.

Zalazar también resaltó la llegada de visitantes de distintas provincias y hasta del sur del país, lo que representa una oportunidad para continuar posicionando a Loma de Vallejos como destino turístico y productivo.

Por su parte, el senador provincial Gustavo Valdés destacó el crecimiento que tuvo la celebración y llamó a continuar fortaleciendo una propuesta que combina la producción ovina con la gastronomía y las tradiciones correntinas.

La Fiesta del Cordero Lomeño volvió así a reunir producción, gastronomía y turismo en una celebración que busca seguir creciendo y promocionando el trabajo de los productores de la región.