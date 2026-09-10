Tassano destacó la agenda de desarrollo en el Parlamento Norte Grande

El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano, remarcó la importancia de la 59° Sesión Plenaria del Parlamento Norte Grande, desarrollada en la provincia de La Rioja. El titular del cuerpo legislativo provincial definió al encuentro como un ámbito clave para el intercambio de experiencias y la construcción de consensos entre los distritos que integran el bloque regional.

“Estos espacios nos permiten compartir realidades, experiencias y objetivos de cada provincia, sobre la base de problemáticas comunes”, afirmó Eduardo Tassano, quien forma parte de la Mesa Ejecutiva del organismo legislativo regional.

Durante las jornadas de debate, de las que formaron parte los diputados correntinos César Lezcano, Norberto Ast, Sara Aparicio y Cecilia Gortari, junto a integrantes del Senado provincial, se analizaron ejes vinculados a la infraestructura vial, el desarrollo productivo, la energía, el impacto climático y la coyuntura económica regional.

Tarifas diferenciadas, Hidrovía y conectividad vial

Uno de los planteos centrales impulsados por la delegación provincial fue la implementación de tarifas eléctricas diferenciadas para las provincias del Norte Grande durante los meses estivales. La iniciativa busca mitigar el impacto del elevado consumo energético derivado de las altas temperaturas características de la zona.

“Es importante que se contemplen las particularidades de nuestra región. El clima y las condiciones que tenemos durante el verano generan una demanda energética muy diferente”, fundamentó el presidente de la Cámara baja provincial sobre el reclamo de tarifas eléctricas diferenciadas.

A su vez, durante el trabajo en comisiones y la sesión plenaria, las delegaciones ratificaron el carácter estratégico de la Hidrovía para el fortalecimiento del comercio y la integración naviera. Asimismo, se hizo hincapié en el estado de las rutas nacionales, instando a sostener las inversiones públicas necesarias para garantizar la seguridad vial y la conectividad productiva del Norte argentino.

El plenario contó con la bienvenida institucional del gobernador riojano Ricardo Quintela y la presencia de vicegobernadores de la región, entre ellos Teresita Madera (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Rubén Dusso (Catamarca), Alberto Bernis (Jujuy), Antonio Marocco (Salta) y Miguel Ángel Acevedo (Tucumán). La comitiva de Corrientes estuvo integrada además por la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, el vicepresidente primero del Senado correntino, Henry Fick, y el senador provincial Gustavo Valdés, quien asistió como invitado especial en su condición de exgobernador.