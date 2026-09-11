Juan Pablo Valdés recibió al embajador de Corea del Sur en busca de atraer inversiones a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, recibió al embajador de Corea del Sur, Lee Chong Hwa. El encuentro se realizó en la mañana del viernes y tuvo como objetivo fortalecer los vínculos estratégicos y generar nuevas oportunidades para la provincia.

Tras la reunión, Valdés destacó la importancia de “abrir Corrientes al mundo para atraer inversiones e impulsar el desarrollo”. Con esta mirada, también señaló que se busca ampliar el intercambio comercial y generar nuevas oportunidades laborales para los correntinos.

La reunión se enmarcó en la estrategia del Gobierno provincial para fortalecer relaciones bilaterales con países de Asia y Europa. El objetivo es promover la llegada de nuevas empresas y facilitar el acceso de la producción correntina a más mercados internacionales.

Una agenda con distintos países

El gobernador ya mantuvo encuentros con representantes diplomáticos de otros países durante los últimos meses. En julio, Valdés se reunió con el embajador de China, Wang Wei, para analizar posibilidades de intercambio comercial.

Durante ese mismo mes, el mandatario también recibió al embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, quien visitó Corrientes para desarrollar una agenda estratégica junto con autoridades provinciales.



