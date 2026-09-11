El MDF Corrientes reunió a distintos sectores en su primera mesa de trabajo

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Corrientes realizó su primera mesa de trabajo con la mirada puesta en 2027. La convocatoria reunió en su sede de Bolívar y San Lorenzo a dirigentes y referentes de distintos sectores políticos, organizaciones sociales y actores de la comunidad.

El encuentro contó con la participación de Aníbal Godoy, referente del espacio en Corrientes, y del ex senador provincial Martín Barrionuevo. Durante la jornada se abordaron iniciativas y propuestas vinculadas al desarrollo de nuevos espacios de participación y organización.

Desde el espacio señalaron que la mesa busca consolidarse como un ámbito de intercambio y construcción colectiva, incorporado a distintos sectores de cara al escenario político provincial y nacional del próximo año.