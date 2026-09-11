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De cara a 2027

El MDF Corrientes reunió a distintos sectores en su primera mesa de trabajo

El encuentro fue encabezado por el dirigente Aníbal Godoy.

Por El Litoral

Viernes, 11 de septiembre de 2026 a las 18:23

El Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Corrientes realizó su primera mesa de trabajo con la mirada puesta en 2027. La convocatoria reunió en su sede de Bolívar y San Lorenzo a dirigentes y referentes de distintos sectores políticos, organizaciones sociales y actores de la comunidad.

El encuentro contó con la participación de Aníbal Godoy, referente del espacio en Corrientes, y del ex senador provincial Martín Barrionuevo. Durante la jornada se abordaron iniciativas y propuestas vinculadas al desarrollo de nuevos espacios de participación y organización.

Desde el espacio señalaron que la mesa busca consolidarse como un ámbito de intercambio y construcción colectiva, incorporado a distintos sectores de cara al escenario político provincial y nacional del próximo año.

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