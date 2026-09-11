Taquígrafos de todo el país participan de las 37° Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria

n Los presidentes de ambas cámaras legislativas Pedro Braillard de Senadores y Eduardo Tassano de Diputados dejaron inauguradas las 37 Jornadas Nacionales de Taquigrafía Parlamentaria, con sede en la ciudad de Corrientes.

El titular de Diputados destacó que desde el Poder Legislativo de Corrientes se alienta y acompaña toda jornada de actualización de conocimientos e intercambio de experiencias, atentos al avance de la ciencia y la tecnología que van transformando todo a una velocidad inédita.

No obstante ello advirtió: “recién me enseñaban que el taquígrafo expresa emociones también y eso es muy difícil que la inteligencia artificial pueda hacerlo, así que lo que se avance, siempre tiene que ser con la supervisión de ustedes”.

“Esta es la edición trigésima séptima –acotó-. Eso habla de la seriedad de una organización, de las ganas de seguir adelante y sobre todo lo que dijeron recién: de prepararse para el futuro. Así que bienvenidos y a trabajar mucho”, los alentó.

El vicegobernador y presidente nato del Senado por su parte, felicitó la decisión de seguir avanzando y progresando en el conocimiento, tras recordar su paso por el Congreso Nacional y Convenciones Constituyentes donde la taquigrafía fue pilar de las deliberaciones.

Previamente la jefa del cuerpo de taquígrafos de Corrientes María Eloísa Roteta, agradeció el apoyo de la Cámara de Diputados de Corrientes, en la figura de su presidente Eduardo Tassano y a la Unión de Taquígrafos y Estenotipistas Profesionales de la Argentina (UTEPA), que hace 37 años encuentros propicia la formación continua y la camaradería entre los trabajadores del país.

“La historia se presenta como un testigo de nuestra vigencia, sobre todo en estos tiempos en donde frecuentemente se habla de innovación como si esta borrara el pasado. Pero nuestra disciplina, la de la escritura veloz en cualquiera de sus vertientes, tiene raíces profundas que desafían el paso de los siglos. Nació en la antigua Grecia, se expandió hasta Egipto y llegó a Roma, que nos heredó las bases de lo que, en el devenir de los tiempos, se convirtió en la herramienta de la fe pública de los parlamentos actuales”, reflexionó.

“La taquigrafía moderna y sus métodos precursores llevan más de dos siglos de evolución continua, perfeccionándose al servicio de cada legislatura, demostrando ser el método de registración más confiable, idóneo y resistente al tiempo, pues ha sabido atravesar guerras, crisis institucionales y revoluciones tecnológicas”, concluyó en el discurso inaugural.

Por su parte Adriana Fernández, presidente del gremio que agrupa a los taquígrafos UTEPA agradeció a las autoridades de la legislatura “permitir celebrar en esta hermosa provincia nuestras jornadas anuales y juntos poder trabajar y reflexionar sobre un oficio tan antiguo como noble, que con cada trazo veloz y cada línea precisa garantiza la transparencia y la verdad de la palabra oral convertida en testimonio escrito”.

“Hoy nos convoca el desafío de mirar al futuro. La tecnología avanza, los tiempos legislativos se transforman y la exigencia de excelencia nos impulsa a capacitarnos de manera continua. Estas jornadas son un espacio ideal para compartir experiencias, actualizar saberes y fortalecer lazos en nuestra comunidad profesional”, sostuvo.

Están presentes taquígrafos de las provincias de Neuquén, Chaco, Formosa, Catamarca, San Luis, San Juan, Mendoza y Tierra del Fuego.

Sábado de disertaciones

Tras la apertura en el recinto de sesiones, este sábado en sede la Facultad de Derecho de la Unne se desarrollarán diversos paneles a cargo de especialistas. La primera disertación estará a cargo de la Dra. Marisa Spagnolo, funcionaria judicial de Corrientes bajo la temática “Seguridad Jurídica en la era de la IA y la dignidad humana”.

La segunda charla será sobre “La inteligencia artificial y los cuerpos de taquígrafos” a cargo de la Lic Lucila Acevedo, Directora de Modernización e Innovación Tecnológica de la Cámara de Diputados. También expondrán Matías Ortiz, Antonella Guiñez Rosas y Micaela Bravo, representantes del Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de Neuquén sobre el proceso de entrenamiento a la IA, la metodología utilizada en su provincia.

Finalizado ello, habrá debate y conclusiones. El domingo, será el cierre de camaradería y despedida hasta el 2027.



