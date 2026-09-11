Polich valoró la iniciativa provincial “Destino Corrientes” para potenciar el turismo y dinamizar la economía

El intendente Claudio Polich participó del lanzamiento del programa provincial “Destino Corrientes”, que tiene por objetivo expandir las oportunidades que generan las riquezas naturales y culturales de la provincia. La ciudad de Corrientes fue uno de los 20 municipios que firmaron un convenio de trabajo conjunto para potenciar el turismo y particularmente los Esteros del Iberá.

El acto se realizó en el auditorio Julián Zini y estuvo encabezado por el gobernador Juan Pablo Valdés, acompañado por otras autoridades provinciales, municipales, legislativas y representantes de diversos sectores ligados al turismo.

“Es el inicio de una campaña publicitaria mucho más fuerte de la oferta turística de Corrientes y puntualmente del Iberá”, explicó el jefe comunal. Al respecto, mencionó los beneficios de este tipo de iniciativas: "Sirve para dinamizar la economía, para poner a Corrientes como un lugar que merece ser visitado y la ciudad de Corrientes como anfitriona se ve beneficiada. Es una gran inversión e idea por parte del Comité Iberá y del gobierno provincial", manifestó.

Además, resaltó la infraestructura y los servicios con los que cuenta la Capital: “Tenemos un aeropuerto de primer nivel desde donde se recibe gran parte del turismo”, dijo.

Asimismo, Polich valoró a la ciudad como parte del itinerario turístico que se centra en los Esteros del Iberá. “Queremos que en Corrientes se inicie el Iberá, desde la Reserva Natural de Laguna Brava tenemos a quince minutos de la ciudad un lugar maravilloso donde podemos darle una idea a quienes nos visitan y no disponemos de mucho tiempo de como es el ecosistema del Iberá, con toda su flora y fauna”, planteó.

Trabajo conjunto

José Sand, secretario de Deportes y Turismo municipal, indicó la importancia de que la gestión provincial tenga la visión y brinde nuevas herramientas para promover el turismo.

“Vamos a seguir trabajando coordinadamente y en equipo para seguir posicionando a la provincia y consolidar a Corrientes ciudad como destino turístico”, señaló.

Al igual que el intendente, describió las cualidades de la Capital para impulsar el turismo en toda la provincia: “La ciudad Capital es un aliado estratégico porque estamos en la puerta de muchas ciudades que utilizan nuestra infraestructura para trasladarse a muchos lugares, entre ellos el Iberá”, indicó

En este sentido, mencionó la labor de la gestión municipal en cuanto al desarrollo turístico de la ciudad. “Hemos crecido mucho en el último tiempo y seguimos preparándonos en nuestras playas, en la gastronomía, en eventos y también con capacitaciones con empresas y emprendedores que tienen el contacto directo con los turistas para transmitir la mejor experiencia a quienes nos visitan”, concluyó Sand.