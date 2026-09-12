Juan Pablo Valdés anunció inversiones y obras para impulsar a Paso de los Libres como polo logístico

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció nuevas inversiones para Paso de los Libres durante el acto por el 183° aniversario de la ciudad. Entre las obras previstas, confirmó la construcción de 50 viviendas y recursos para recuperar el aeropuerto local.

El mandatario encabezó este sábado la celebración junto al intendente Agustín Faraldo, frente al palacio municipal. Ahí se planteó como desafío convertir a la ciudad en un polo logístico por su ubicación estratégica como puerta de entrada al Mercosur.

“Estamos en esta ciudad con el firme compromiso de trabajar codo a codo para la transformación como polo logístico”, sostuvo Valdés durante su discurso.

El gobernador también vinculó ese proyecto con el desarrollo industrial y la generación de empleo. “El desafío es que Paso de los Libres deje de ser una ciudad de paso y que la industria se asiente”, afirmó.

Las obras anunciadas

Entre los principales anuncios, Valdés confirmó la construcción de 50 viviendas para familias de Paso de los Libres. Según se explicó, la Provincia firmó un convenio para ejecutar inicialmente 26 unidades mediante el Invico y luego completar las 24 restantes.

Además, garantizó recursos para avanzar con la recuperación del aeropuerto local destinado a cargas pesadas. Sobre esto, el gobernador remarcó que la obra buscará fortalecer la conexión de la ciudad con distintos puntos del Mercosur.

Durante el acto también se anunciaron trabajos para mejorar el sistema de desagües y reducir el impacto de las crecidas del río Uruguay. A esto se sumarán nuevas obras de asfalto, cordón cuneta y mejoras en distintos sectores de la ciudad.

Entre los proyectos mencionados, también figuran trabajos sobre la avenida Gauchito Gil y la ampliación de la avenida Colón. Además, Valdés confirmó que la recuperación del Cine Teatro será una prioridad para fortalecer la actividad cultural local.

Durante el acto, el gobernador también destacó la importancia de los 18 parques industriales de la provincia. En ese marco, planteó la necesidad de atraer inversiones que permitan generar trabajo y agregar valor a la producción. “Queremos que Paso de los Libres sea con orgullo la puerta de entrada a la Argentina”, expresó Valdés al finalizar su discurso.