Valdés inauguró el “Arco Trunco” en homenaje a los soldados correntinos caídos en Malvinas

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó en Paso de los Libres el acto de inauguración del monumento “Arco Trunco”, ubicado en el Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, en el Paseo de los Héroes de Malvinas. La obra simboliza la ausencia de los soldados correntinos caídos en la guerra.

Durante el acto, Valdés destacó el acompañamiento a los excombatientes y afirmó que la causa Malvinas “no es una generadora de grietas”, sino un motivo de unión entre los argentinos para sostener el reclamo pacífico de soberanía sobre las islas.

En ese marco, también confirmó la continuidad del proyecto impulsado por el exgobernador Gustavo Valdés para realizar viajes a las islas y permitir que los excombatientes puedan volver a esa tierra, compartir sus historias y sanar heridas.

El presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Paso de los Libres, Roberto Ghelardi, destacó la importancia de la obra y señaló que se trata de un monumento único en el país dentro de un Centro de Ex Combatientes. Además, recordó que desde la inauguración del espacio, en 2014, trabajaron para contar con un museo donde transmitir sus experiencias de la guerra.

Obras en la Plaza España

Luego, el gobernador y el intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, inauguraron las obras de remodelación de la Plaza España.

Los trabajos incluyeron la renovación de 3.700 metros cuadrados de veredas, nueva iluminación, renovación de juegos —incluidos juegos inclusivos—, equipamiento urbano y una estación de calistenia para actividades físicas de adultos.

También se pusieron en valor los monumentos existentes, se repuso el busto del General Martín de Güemes y se finalizaron los sanitarios públicos.

Nuevos vehículos para el Municipio

Durante la jornada también se realizó la entrega de nuevos vehículos para la flota automotor municipal.

La incorporación incluyó una motoniveladora, una retroexcavadora, un camión volcador, un camión compactador, una grúa para alumbrado público y una combi Transit, que será destinada al traslado de pacientes oncológicos.