Valdés encabezó los festejos de la 19° Fiesta Nacional de la Yerra y Doma en Ituzaingó

El gobernador encabezó el sábado por la noche la 19° Fiesta Nacional de la Yerra y Doma Correntina en la localidad de Ituzaingó.

Junto al intendente Emilio Nicolás, el mandatario provincial recorrió el predio del Multiespacio "San Juan Bautista", donde compartió actividades con emprendedores y productores.

En su mensaje, Juan Pablo Valdés ponderó el valor de la cultura campestre, la destreza de los jinetes y el chamamé como elementos clave del acervo correntino.

Presencia institucional y recorrida con emprendedores

El mandatario provincial formó parte de la jornada tradicionalista en la zona norte correntina.

La recorrida por los sectores de exhibición y gastronomía se concretó junto al intendente comunal, Emilio Nicolás.

Las autoridades mantuvieron diálogos directos con artesanos y emprendedores locales que exhibieron sus productos durante la fiesta nacional.

El campo como motor de la identidad regional

En su alocución, el gobernador valoró el arraigo de la cultura rural.

"Estamos felices de que se lleve adelante esta fiesta que rememora todas nuestras tradiciones, cultura y forma de ser que nos sigue enchamigando", expresó el Gobernador.

Sobre el rol del sector rural puntualizó que "el campo es el motor de esta fiesta, donde la gente viene, conoce y se reencuentra con nuestras raíces y con la destreza del trabajo campero".

Finalmente, ratificó el respaldo gubernamental a las celebraciones populares: "Con estos eventos buscamos sostener nuestra identidad y mantener viva la música, el baile del chamamé y las costumbres que hay que cuidar y seguir construyendo".