Elección en la SRA: una victoria, agresiones, la intervención de la Policía y promesas

n La contundente victoria de Nicolás Pino para acceder a su cuarto mandato como presidente en la Sociedad Rural Argentina profundizó la grieta en el campo argentino, al violar los pactos de alternancia que historicamente la entidad defendió. La lista opositoria “Renovación con Unidad”, de Marcos Pereda, que tiene a los correntinos Carlos Romero Feris y José García Enciso, anunció que ejercerá su rol de oposición y controlará todos los actos de las autoridades en defensa de los intereses de la histórica instutución agropecuaria.



Sucede que los simpatizantes de Pino se vieron envueltos en escándalos tras los resultados de la elección con denuncias de por medio y hasta debió intervenir la policía. El sistema electrónico generó suspicacias alimentadas por una reunión de Pino con el asesor presidencial Santiago Caputo.



Según los datos oficiales, votaron 2.229 socios en la Sede Social de la entidad. La lista de Pino obtuvo 1.441 votos (71%) mientras que Pereda consiguió 592. Además, se registraron 24 votos en blanco.



Por otra parte, también participaron los socios adherentes, que sumaron 172 votantes. De los 14 distritos, Pino solo perdió en Entre Ríos, cuando el boca de urna anticipaba algo más reñido. Todo resulta, al menos sospechoso.



Pino vio al asesor presidencial Santiago Caputo en Casa Rosada. “Fue una conversación informal”, confiaron en ese lugar ante una consulta Desde la entidad agropecuaria señalaron, en tanto, que no se hacían comentarios sobre reuniones privadas.



Entre los simpatizantes Pino destacan Caio, el hijo de Josefina Meabe de Mathó, quien fuera senadora nacional por Corrientes, conocida como la Dama de Hierro, que llegó al Congreso como una acérrima antikirchnerista y terminó tendiendo puentes con el ala dura del kirchnerismo.



Pereda agradeció a sus votantes al reconocer la derrota: “Quiero agradecer a la enorme cantidad de socios que hoy participaron de la Asamblea de la Sociedad Rural Argentina y a quienes nos votaron en todo el país. El resultado electoral determinó la continuidad de la actual conducción luego de haber cumplido los tres períodos consecutivos que establece el estatuto. Desde Renovación con Unidad seguiremos trabajando internamente por los valores de la entidad, comprometidos siempre con la defensa de la institución de la que formamos parte”.



Entre los conflictor que debne sortear Pino en este nuevo mandato, destacan los problemas del nuevo sistema informático utilizado para administrar los registros genealógicos, uno de los servicios centrales de la Rural. El proyecto había sido presupuestado inicialmente en unos US$900.000, pero su costo terminó cerca de los US$3 millones y presentó demoras y fallas.



En abril pasado, 21 socios y cabañeros enviaron una carta a Pino para pedir explicaciones sobre la contratación, los mayores costos y el funcionamiento del sistema. También reclamaron una auditoría forense independiente para revisar los contratos, los pagos y la calidad del trabajo realizado.



La elección cerró una interna que había dividido a la conducción de la entidad. Pino y Pereda compartían la presidencia y la vicepresidencia de la SRA desde 2021 y habían sido reelectos juntos en 2022 y 2024, pero las diferencias entre ambos se profundizaron durante el último período. Finalmente, cada uno presentó su propia lista para competir por la conducción.

Carta de Pino



Pino envió una carta a los socios en la que llamó a dejar atrás la interna, ampliar la participación dentro de la entidad y trabajar también con quienes apoyaron a la lista opositora. En el mensaje, firmado junto con el nuevo vicepresidente Carlos Odriozola, sostuvo que comienza “una nueva etapa” y planteó como objetivo fortalecer una Rural “abierta, participativa y cercana a sus socios”.



“Comenzamos una nueva etapa. Una etapa en la que queremos seguir haciendo crecer todo lo que venimos construyendo juntos”, señalaron Pino y Odriozola.



En la carta indicaron que durante este tiempo trabajaron para tener “una Sociedad Rural Argentina más abierta, participativa y cercana a sus socios” y aseguraron que buscarán profundizar ese camino, ampliarlo y generar más espacios para que los integrantes de la institución puedan involucrarse y aportar.



También se dirigieron a quienes acompañaron a la lista opositora. “A quienes nos acompañaron, gracias por la confianza. A quienes eligieron otra alternativa, gracias por participar. Queremos escucharlos, intercambiar ideas y seguir compartiendo espacios”, expresaron. Y agregaron que, aun con diferencias y disensos, “las puertas están abiertas” para quienes quieran sumarse al trabajo de la entidad.



En su carta, Pino no se refirió a las mujeres agredidas tras el recuento de votos. Tampoco habló aún con Marcos Pereda.

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A los hombres de campo Como integrantes del distrito 8 de la lista Renovacion con Unidad de la Sociedad Rural Argentina, queremos agradecer a todos los socios que participaron de la elección de auridades de nuestra querida institucion.



La participación es una muestra de compromiso con la institucion. Es lo contrario de la indiferencia.



Y la participación, con toda la pasión que la a ompaña,nos muestra una institución viva y pujante, lo que nos llena de esperanza hacia el futuro.



Luchamos por principios: alternancia, transparencia, servicio a los socios, solidaridad ante todo con las instituciones hermanas CRA, Coninagro y Federación Agraria.



No olvidamos que en los momentos dificiles, fue la acción conjunta, sin mezquindades, sin pequeñeces, sin ambiguedades,la que nos llevó al triunfo en la defensa ne legítimos derechos.



Hoy seguimos en la defensa los mismos,pues son los que convirtieron a la SRA en la gran institucion que hoy nos representa.



Proseguimos con entusiasmo es estas tareas,pues los hombres pasamos,pero los principios quedan.



A todos, pues, un gran agradecimiento y un fuerte abrazo. Carlos Romero Feris



Jose E Garcia Enciso

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Maltrato a mujeres y denuncias

El Raúl "Turco" Etchbehere fue denunciado por maltrato y violencia de género a las productoras agropecuarias Belén Dovan y Soledad Diez De Tejada, ambos integrantes de la lista de Marcos Pereda.



“Nos estábamos retirando de la oficina de Marcos y no se nos ocurrió mejor idea que decir “adiós” a Raúl "Turco" Etchbehere, cuando empezó a gritarnos. Se nos venía encima y sino intervenían nos agredía fisicamente. Llamos a la policía y vamos a seguir la causa por agresiones hasta las últimas consecuencias”, contaron las productores agredidas.