Así es el cronograma del plus extraordinario para los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes confirmó el calendario de pagos del plus extraordinario correspondiente al mes de septiembre.

Los trabajadores de planta permanente, personal contratado y los agentes del programa Neike que se encuentren bancarizados tendrán disponible los fondos a través de los cajeros automáticos habilitados desde el martes 15 de septiembre.

Cronograma para personal Neike no bancarizado

Los agentes Neike que aún no posean tarjeta de débito o cobren de forma presencial, el pago se estructurará por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI) en la sede central de la Caja Municipal de Préstamos, ubicada en la calle Brasil 1269.

La atención se prestará en doble turno, de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00, según la siguiente distribución:

Martes 15 de septiembre: DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4.

Miércoles 16 de septiembre: DNI terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

Asimismo, los agentes Neike bancarizados pero que aún no dispongan del plástico habilitante deberán concurrir a la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en la avenida Teniente Ibáñez 1826 para el cobro por ventanilla, respetando las mismas fechas según el DNI.