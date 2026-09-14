Polich con los jóvenes de la Furp: "Vale la pena el esfuerzo para construir una sociedad mejor"

El intendente de Corrientes, Claudio Polich, encabezó el panel de Gobiernos Locales en el marco del Seminario Pre País Federal 2026, organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata en la Facultad de Derecho de la Unne.

Junto a los jefes comunales de Esquina y Riachuelo, el mandatario capitalino dirigió un mensaje de aliento a los jóvenes estudiantes y profesionales que buscan representar a la provincia en el certamen nacional.

Apertura del panel de Gobiernos Locales en Derecho

El encuentro reunió a referentes de la gestión pública municipal de la provincia.

La jornada se desarrolló en el edificio histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste.

Junto al intendente Claudio Polich estuvieron presentes los jefes comunales de Esquina, Cristian Olivetti, y de Riachuelo, Nicolás Tejo.

El panel sumó a jóvenes profesionales, estudiantes universitarios y representantes de los sectores empresarial, gremial y social de Corrientes.

Mensaje de optimismo a las nuevas generaciones

Durante la disertación, el intendente capitalino remarcó el valor del compromiso cívico. Polich valoró la iniciativa de la Furp al señalar la importancia de brindar "un aporte y una inyección de optimismo a quienes están empezando un camino".

En su mensaje directo al auditorio, instó a los jóvenes a "no dejarse pisar el brote y seguir empujando para construir una sociedad mejor". También, destacó que en las nuevas generaciones reside el desarrollo y crecimiento de las ciudades correntinas.

Proceso de selección para la etapa nacional

El seminario provincial define a los delegados que viajarán a Buenos Aires. Tras las jornadas de capacitación, el programa contempla la realización de exámenes escritos y entrevistas personales para definir a los postulantes.

Quienes resulten seleccionados representarán a Corrientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 31 de octubre.